社會事件未完全平息　中原：明年上半年CCL或回落至170點水平

今年下半年受反修例示威及中美貿易戰等因素影響，樓價回落，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）由年中190點的高位，回落去約179點的水平。中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄估計，若果明年經濟的走勢，如目前預測的情況差不多，明年上半年CCL或回落至170點水平。

明年2、3月會現「小陽春」

他解釋，社會事件降溫但未平息，政府仍有一些長遠的工作需要做，加上經歷過去半年的事件，經濟復甦需時「雖然明年2、3月會有小陽春，但不代表反彈，好多嘢要重建，都係第一、第二季做，再於下半年反映。」他預料，明年下半年樓市或會平穩。

辣招令樓價有支持

本港今年經濟有機會出現負增長，但樓價未有如「沙士」或金融海嘯般急速下滑，主要因為私樓落成量較1997年大減，但同時港人銀行存款量大增約5倍；同時政府推出辣招，令市民置業時所需的首期增加，「出動兩代人力量去置業，首期多了，抗跌力強了」令樓價有一定的支持。

他相信，剛性需求持續高企，今年上半年樓市交投暢旺，買家入市態度積極，預計2019年全年二手宗數達3.6萬宗，金額約3,200億元；展望2020年市況平穩，預期可錄3.6萬宗，金額3,200億元，跟2019年相若。

中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄預計，2019年全年一手私人住宅買賣登記可錄2.2萬宗，宗數將會創15年新高。（資料圖片）

一手買賣或創15年新高

一手方面，上半年各大發展商積極推盤，加上樓價持續高企，預計2019年全年一手私人住宅買賣登記可錄2.2萬宗，金額錄約2,400億元。宗數將會創15年新高，金額僅次於2017年的歷史次高。他展望明年市場持續以一手主導大市，料2020全年宗數可望上升至2.4萬宗，金額可錄2,800億元；宗數及金額均可望創新高。

另外，他希望政府出手提振樓市，並提出三項建議，包括：進一步放寬按揭保險至1,000萬到2,000萬元的單位；放寬銀行壓測，由目前的3厘減1厘至厘半；以及減低非住宅的買賣印花稅。