中信泰富以32億元投得大坑道住宅地　公司﹕項目總投資額達55億元

地政總署公布，渣甸山大坑道住宅地以32億元批予中信泰富，批租期為五十年，符合市場預期。

今次是中信泰富繼在2015年，成功投得烏溪沙峻源用地後，再次投得地皮。中信泰富物業代理關潔瑩指出，對投得大坑道地皮感高興，又指出整個項目投資額為55億元，每呎約4.3萬元，預料日後每呎售價為5萬元起，特色戶更有機會挑戰港島區分層單位呎價鄗高。她又指出公司對香港樓市中長線具信心。

地皮面積4.3萬平方呎，最高建築面積為12.9萬平方呎。目前市場估值介乎17.4至54.1億元，折合每呎樓面呎價為1.35至4.2萬元。地皮早前收到25份標書，有份入標的發展商包括長實集團（1113）﹑新鴻基地產（0016）﹑恒基地產（0012）﹑南豐﹑嘉里建設（0683）﹑華人置業（0127）﹑永泰亞洲（0369）及佳明集團（1271）等。

林浩文料洋房每呎售價可達7萬元

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，中標價比預期高少少，反映發展商對「靚地」的渴求及對豪宅後市的信心。部分單位可享「維港海景」，及可起到洋房及地皮在傳統豪宅地段，這都影響發展商出價。

他估計，項目可建混合式豪宅總投資額約40至42億元，料落成後分層單位每呎可賣38,000元起；洋房呎價可賣70,000元起。