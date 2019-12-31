美聯︰本財年賣地計劃土地供應　創10年新低

發展局公布本財年第四季（2020年1月至3月）賣地計劃，當中招標3幅官地住宅地皮，可興建1,850伙，連同市建局1幅地皮，涉及180伙，即合共提供2,030個單位。

若以本財年賣地計劃合計，可提供約11,850個單位，佔全年1.35萬伙目標近9成。賣地計劃供應連跌兩年，本財年較18/19年度跌約18.5%，比起17/18年度更大跌超過一半，並創自2010年引入「政府主動賣地機制」後的10年新低。

美聯物業首席分師劉嘉輝指出，更甚的是，早前長遠房屋策略督導委員會公布《長遠房屋策略》2019年周年進度報告，未來十年總房屋供應目標由45萬伙減至43萬伙，當中私營房屋供應目標由13.5萬伙進一步減至12.9萬伙。

隨著新一年度賣地計劃將會跟隨長策會目標調低，即20/21年度私人房屋土地供應目標將調低至1.29萬伙，屆時不僅按年減少約4.4%，較18/19年度目標1.8萬伙更少約28.3%。若然新一年度賣地與本財年同樣未有大幅超標，甚至未達標，私樓供應將持續處低水平。

事實上，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》計算，以近5年新盤銷售計算，平均每年約16,900伙，明顯較本財年賣地計劃僅11,850伙高出逾4成。若情況持續，供求失衡的情況有機會加劇。