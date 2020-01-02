2019年整體物業註冊量逼近7.5萬宗　惟金額跌穿7000億

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2019年(截至12月30日)整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄74,534宗，較2018年79,193宗少約5.9%；金額方面，跌穿7,000億元水平，19年迄今錄約6,902億元，亦較18年約7,414億元跌約6.9%，無論宗數抑或金額均齊創3年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以住宅物業劃分，當中一手私樓與二手住宅表現迴異。據資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，19年(截至12月30日為止)一手私樓註冊量錄20,955宗，較18年全年高出約33.2%，並創15年新高，自04年後首度超越2萬宗水平。另一方面，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，截至12月30日，新盤銷售逼近18,700伙，已創自13年4月推出的《一手住宅物業銷售條例》後新高。

一手成交升 二手下跌跌

劉嘉輝指，不難發現，19年數目與同期一手私樓註冊量存有差距。主要原因是註冊數據滯後，而18年12月熱賣的觀塘大型新盤凱匯的成交個案，於19年1月才錄註冊登記，成為19年一手私樓註冊量與新盤銷售出現較明顯差距的主要原因。

反觀，二手住宅方面，19年(截至12月30日為止)二手住宅註冊量錄41,128宗，較18年全年卻跌約5%，則創3年新低，與一手市場表現背馳。受二手住宅交投減少，加上非住宅物業(包括工商舖、純車位及其他等)按年急挫，最終導致2019年整體物業註冊量按年表現未及2018年。