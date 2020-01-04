【Wetland Seasons Park開售】傳已售出逾百伙　首置客購特色戶

2020年首個一手推售項目，新地（0016）旗下Wetland Seasons Park今日作首輪推售，以價單形式推售375伙，實用面積386呎至1,272呎，折實售價483.1萬至1,743.6萬元，折實呎價9,988元至16,915元。《香港01》直擊此今年首個大型新盤最新銷售情況。

16:30 據已售出逾百伙

據市場消息指出，截至下午3時30分，已售出逾百伙。

另有市場消息指出，有首置客斥1,647.89萬元購入第23座10樓A2室。該單位為頂層連天台特色戶，面積為913平方呎，呎價為18,049元，破天水圍呎價。惟最終以成交紀錄冊為準。

14:30 市場消息暫售75伙

據市場消息指出，截至下午1時已沽出75伙，其中有大手客斥資3,000萬元購入3個別墅啤位。

12:50 B組客即將入場 800名準買家到場

B組客下午1時起入場，目測已有約800名準買家到場排隊。

12:25 美聯9組客大手時間均購2伙

在今早大手時段，美聯暫有9組買2個單位，最大組涉資1,500萬元。另據悉有大手客掃3單位。

天水圍新盤Wetland Seasons Park明天發售381伙，當中375伙進行首輪抽籤發售，今日已進行抽籤程序。新地表示，項目共接獲7,370個購樓意向登記，當中157個來自地產代理或營業員登記，若以375伙計，超額認購近18.7倍。

根據四大代理網上申報，共18個持牌人作出申報，累計已遞交的購樓意向登記共34個，累計已遞交的本票的總數達35票。