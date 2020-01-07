利嘉閣：今年私宅潛在供應3.2萬伙　鐵路項目或成焦點

發展商加快推盤步仗，利嘉閣地產研究部主管陳海潮估計，今年全港將有約103個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約32,066伙，較預測去年的30,112伙增加6.5%，連續8年均超越3萬伙的水平，且為近3年新高。

惟競爭激烈等因素影響下，估計年整體一手私宅全年買賣登記量有機會按年跌近9%，至只有約19,000宗的水平；買賣登記金額料達2,200億元，按年跌逾2%。

實際推盤量僅1.85萬伙

陳海潮表示，眾多新盤當中，其中一大特點是今年有4大鐵路站上蓋、9個項目合共提供9,823伙，佔整體逾三成。上述3.2萬個單位，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售數量需視乎市況及發展商各自部署及分拆期數而定，初步估計較貼近實際的推盤量約為1.85萬伙。

陳海潮估計，今年全港將有約103個全新一手私宅項目可成為潛在供應。（資料圖片）

分區方面，新界區佔18,758伙，當中元朗、西貢及屯門已佔全港近半供應；九龍區佔8,185伙；港島區5,123伙，逾半來自南區龐大鐵路上蓋項目。

料錦上路上蓋項目規模最大

按項目規模劃分，今年共有11個1,000伙或以上的大型新盤分散於港島、九龍及新界多區；其中以信置（0083） 、嘉華（0173）、中國海外（0688）夥拍港鐵（0066）的元朗西鐵錦上路站上蓋項目規模最大，單位總數達2,200伙；緊次的是新地發展的天水圍112區項目，涉及2,031伙。此外，恒地系內及帝國集團合作發展的屯門區掃管笏青山灣項目亦將提供1,630伙，而九龍建業（0034）的將軍澳石角路項目也有1,556伙有機會出爐，同區亦有長實（1113）日出康城8期的1,422伙等。

他指，今年全新盤繼續有逾3萬個潛在供應，而市場環境亦起了變化，當中兩大值得注意的因素是，放寬按揭保險樓價限制，將令不少購買力分攤至二手市場，一手入場門檻相對低的優勢不再；以及新盤空置稅不久將來終會實施，加大現貨新盤的銷售競爭；上述兩者都對一手項目的定價及銷售策略造成影響。