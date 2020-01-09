被指拒減租　新地︰確有為租戶提供免租安排　並盡快修復破壞設施

逃犯條例修訂引發的風波，衝擊本地零售及旅遊業，不少商場亦遭受破壞，人流大減。早前有本地傳媒引述一名不願具名的連鎖食肆東主指，曾向新地（0016）租務部要求減租，但獲回覆「一毫子都唔會減」。

新地︰確實有為租戶提供減租安排

新地發言人今日（9日）澄清指，公司明白，在近月的社會事件中，商場商戶受到不同程度的影響，為紓緩商戶的經營壓力，新地已採取不少措施，包括確實有為租戶因應不同情況提供減免租金安排，但由於不同行業租戶於期間受影響的程度不一，會按個別租戶的營運狀況提供免租期或重組租約，並在續約時或簽訂新租約時，已按最新市場情況調節租金。

新地又指，除之前已經宣布寬減商場整天停業當日的租金及其他相關費用外，對於商場部分時段受影響的日子，會按個別商戶的營運情況與其協商，適當處理減免租金和相關費用。

新地指，集團投入大量人力、物力，盡快修復被破壞的設施和商舖。﹙資料圖片﹚

出招刺激消費

除減免租金外，新地指，會從多方面積極刺激人流與消費，幫助商戶做生意，包括推出總值數千萬元的鼓勵消費措施，其中包括透過新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP的積分優惠，以及直接與商戶安排之購物優惠券，從多方面刺激消費，吸引人流。

同時，集團投入大量人力、物力，盡快修復被破壞的設施和商舖（包括通宵進行工程），以讓商鋪和商場盡快恢復營業或營運。新地亦增聘了大量人手加強保安和維持秩序等。