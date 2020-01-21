地監局：向合資格人士發放500元專業資助　冀提升行業服務質素

地產代理監管局宣布，決定今年向所有合資格的個人牌照持有人提供一筆過500元的專業資助，該局主席梁永祥稱，期望受益人可以善用資助，提升行業及自身服務質素。該局又指，發放一筆過資助，比減牌費更有助減低行政費用及財政儲備負擔。同時，由於電腦化考試反應熱烈，地監局亦決定加開電腦化考試的名額。

投訴按年下跌2%

去年地監局全年共接獲299宗投訴個案，較2018年減少2％。 當中最常見的投訴性質包括「不妥善處理臨時買賣合約（或臨時租約）」、「發出違規廣告」、「未有與客戶訂立或解釋《地產代理協議》」以及「提供不準確或具誤導 性的物業資料」。 當中以涉及發出違規廣告的投訴增幅大，由2018年的20宗增加36宗至2019年的56宗。

同時，有關香港境外物業銷售的投訴則錄得六成跌幅，由2018年的15宗下跌至2019年的6宗。相關境外物業銷售投訴的地點包括英國、泰國及馬來西亞。當中涉及無牌從事相關境外物業買賣。而在2018至2019年間均有3宗相關投訴成立，當中涉及3,000及4,500元罰款及作出譴責等處分。但地監局相信，境外物業銷售投訴大幅下降皆因一直以來對業界的教育工作取得成效及市民對此更小心謹慎。

一手樓盤銷售點 發現143宗違規個案

地監局去年巡查一手樓盤銷售點共875 次，地產代理商舖1,935次及抽查網上物業廣告678次。在巡查期間，局方共發現143宗違規個案，當中有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的備存客戶記錄規定的個案錄得五成跌幅。 局方相信是一直以來對業界進行的教育工作奏效，令情況大為改善。

最後，地監局在去年對258名地產代理採取行動，由牌照委員會裁定撤銷了55個牌照及 暫時吊銷了18個牌照，當中理由是這些持牌人基於不同原因不再符合相關的發牌條件，例如刑事定罪或破產等等，與執業情況無關。