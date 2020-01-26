居二市場去年錄1851宗成交　均價510萬　東旭苑未補價900萬沽稱王

白居二政策刺激，成交量上升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠白居二恒常化的政策刺激，去年上半年用家積極入市，即使下半年起社會氣氛較差，二手交投量急挫，但仍無阻白居二去年全年成交量反彈。

全年成交量增35%

根據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，綜觀2019年全年，全港錄得1,851宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較2018年的1,367宗反彈35%，成交量創近3年新高，而同期物業成交總值約94.54億元，按年大增44%，創出1998年有紀錄以來最高。

陳海潮又指，儘管去年下半年樓市氣氛轉差，但全年居二樓價仍然錄得可觀升幅，2019年每宗居屋第二市場成交平均價上升至約510.8萬元，較2018年約480.2萬元飆升6.4%，並創出有紀錄以來新高。

資料來源︰利嘉閣地產研究部

筲箕灣東旭苑單位 900萬成交

至於，去年價值最高的居屋第二市場成交個案，涉及七月份筲箕灣東旭苑一個未補地價的中層單位，單位實用面積約650方呎，作價高見900萬元，並為有紀錄以來最高成交價個案，平均成交實用呎價高達13,846元。

按物業價值劃分，6個價值分類當中，共有5個交投量按年上升，其中600萬元以上的「貴價」組別交投升幅最顯著，成交宗數升幅高達80%至421宗；而登記金額按年上升83%至28.72億元。若按屋苑劃分，去年天水圍天頌苑共錄78宗買賣，涉及總值約3.16億元，按年分別增加4%及14%，並為上年熱賣居屋屋苑之首。

陳海潮指出，中美兩國貿易達首階段協議，市場氣氛轉趨活躍，加上新一輪3,000個中籤白居二名額於今年內隨時入市，對本年居屋第二市場交投帶來一定支持。初步估計，2020年居二成交量可望攀升至近2,500宗水平，而預計在購買力積極湧入下，平均每宗售價料再破新高。