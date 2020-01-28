【武漢肺炎】淡季、疫情夾擊　指標屋苑二手成交慘淡

新型冠狀病毒疫情仍未受控，近日均有新增確診個案，令各區二手交投受壓。中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，較上周末12宗大跌75%，連同農曆新年假期4天同樣僅錄3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年一向為樓市淡季，加上近日新型冠狀病毒疫情轉趨嚴重，令不少買家暫時擱置睇樓活動。雖然疫情暫時對本港經濟未見有大影響，但未來樓市走勢需觀察疫情最新走勢，料近日睇樓活動將會放緩。

中原盧鏡豪表示，海怡半島於大年初一錄1宗成交，單位為7座高層B室，實用748平方呎，3房間隔，以1,045萬元成交，呎價13,971元。嘉湖山莊年初二錄1宗成交，成交單位為麗湖居10座高層D室，實用544平方呎，3房間隔，以533萬元將單位易手，呎價9,798元。

利嘉閣十大指標屋苑農曆新年4天假期錄2宗成交，其中黃埔花園佔1宗。（資料圖片）

嘉湖山莊呎價不足1萬

利嘉閣周末十大指標屋苑僅錄得1宗成交，較上周末的11宗減少10宗或急挫91%，農曆新年四天假期共錄2宗成交。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年為樓市的傳統淡季，新盤及二手市場僅錄零星買賣，而且社會焦點落於新型肺炎疫情上，種種因素拖低交投量。廖氏續指，隨著農曆新年氣氛減退及新型肺炎疫情未至嚴重的情況下，有望一手及二手交投量將於假期後逐步回復至正常水平。

利嘉閣剛過去周末十大指標屋苑只有太古城錄1宗成交，連同農曆新年假期，黃埔花園亦有1宗成交。