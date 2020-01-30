中原：2017至19年落成一手貸尾單位逾4300個　集中兩、三房單位

政府即將推出「空置稅」，市場關注發展商目前仍有多少個一手貨尾單位。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇就指，本港由2017年至2019年落成新盤貨尾有4,314個，集中於D、E類單位（實用面積1,076至1,722方呎或以上）及B類單位（431至752方呎），分別有1,266個及1,220個，合共佔同期貨尾約六成。

A類單位（少於431方呎）貨尾有923個、C類單位（753至1,075方呎）貨尾有905個。按房型統計，2017年至2019年落成新盤貨尾主要為兩房及三房單位，合共2,554個，佔同期貨尾近六成。 開放式及一房貨尾單位有847個，四房或以上貨尾單位有913個。

去年新盤銷售情況不俗，多個售樓處都出現人龍。（資料圖片）

以去年落成新盤計，全港合共有2,593個貨尾單位，按年少2,069個。過去一年新盤貨尾跌幅主要來自細單位，A類及B類單位合共減少2,263個，現有合共1,331個。C類單位按年跌143個，現有532個。D、E類單位按年升337個，現有730個。

料今年貨尾逾4000伙

以房型統計，開放式及一房貨尾按年跌1,197個，現有638個。兩房及三房單位貨尾按跌1,060個，現有1,536個。四房或以上貨尾單位按年升188個，現有419個。

若以2020年落成新盤計，全港新盤貨尾合共有4,005個，主要為中型單位。C類單位有1,418個、B類單位有1,403個，合共佔同期貨尾約七成。而A類單位貨尾有634個，D、E類單位貨尾有550個。以房型計，兩房及三房單位貨尾有3,168個，佔近八成比例。而開放式及一房單位有596個，以及四房或以上單位有241個。