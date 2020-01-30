去年私樓轉手平均賺85.1%　美孚新邨「必賺」

利嘉閣發表研究報告，指去年全港26,239宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，平均賺幅85.1%，較2018年歷史高位的88.5%略為回落，但仍屬歷史高位。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年樓市面對中美貿易戰及社會運動雙重挑戰，令下半年樓價明顯受壓，拖累轉手獲利比率及平均每宗賺幅出現回落。

綜合土地註冊處資料所得，2019年全港26,239宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共25,842宗，佔比達98.5%，較2018年的98.9%減少0.4個百分點。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年樓市面對雙重挑戰，令下半年樓價明顯受壓，拖累獲利比率及平均每宗賺幅按年有所回落。（資料圖片）

值得特別注意的是，隨著樓市在去年下半年轉冷，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例由2018年的49.3%，按年減少1.8個百分點至2019年的47.5%，但仍是佔比最多的賺幅分類，共涉及12,469宗。至於去年錄得虧損的登記有297宗，佔比由2018年的0.7%增至2019年的1.1%。

以價格組別分類，500萬至700萬元以內獲利比率達最高的99.1%，700萬至1,000萬元以內獲利比率亦高見99%；若以全港三區計算，新界區之獲利比率最高，達98.8%，按年微跌0.2個百分點。

去年嘉湖山莊換手獲利比率高達99.6%，平均賺幅達133.9%，領跑所有屋苑。（資料圖片）

嘉湖山莊平均賺幅達1.3倍

以屋苑計算，美孚新邨獲利比率高達100%，嘉湖山莊則達99.6%。而嘉湖山莊每宗轉手個案平均賺幅更高達133.9%，成為榜內一哥，而排第二及第三位者分別是太古城的115.9%賺幅及映灣園的114.8%賺幅。

陳海潮指出，踏入2020年，承接去年底的樓市劣勢，加上本港目前正受新型肺炎衝擊，恐整體樓價在首季仍將受壓，不排除部分心急業主沽貨，令獲利比率及平均每宗賺幅有壓力。不過，相信短期不利因素過後，樓市的反彈力度亦相對較高，樓價更有望止跌回升，故預期2020年全年獲利比率及平均賺幅將分別維持在約98.5%及86%的水平輕微震盪。