中原十大屋苑1月成交量反彈近六成　四個屋苑呎價倒跌約3%

武漢肺炎疫情持續擴散，樓市呈量升價跌情況。中原十大屋苑1月錄得196宗成交，按月升約59%，平均呎價則有四個屋苑下跌，其中麗港城及太古城按月分別跌3.4%及3.3%，至於本周末睇樓量則微升22%，錄得278組預約。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，農曆新年前交投活躍，原本預期月底可迎來小陽春，惟新年期間適逢新型肺炎疫情急速擴散，近期市民減少外出，導致二手睇樓量急跌，成交疏落。不過剛性需求依然高企，未有業主劈價拋售的情況出現，相信待疫情受控，累積的購買力將爆發，小陽春或延後至3、4月出現。

代理：農曆新年後睇樓量減逾半

1月麗港城成交呎價跌3.4%至14,012元，成交量升逾一倍約31宗；太古城呎價跌3.3%至19,262元，成交宗數為23宗；海怡半島呎價跌3%，每呎售16,257元，錄得19宗；康怡花園呎價跌2.9%，有11宗。

雖然本周末睇樓量微升逾2成，惟中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，農曆新年過後，該區睇樓較去年同期減少逾半，部分買家因肺炎疫情亦推遲睇樓，亦有業主拒絕開放參觀單位，轉以影片及相片讓買家了解單位結構。他補充，現時賣家減價幅度約3%，未見肺炎疫情對樓市有太大影響。