【樓市疫境】找換店斥7.9萬元續租駱克道地舖　獲減租近一成

新型冠狀病毒疫情爆發，旅遊及零售行業受創，舖位市場租金跌勢未停。由找換店租用的灣仔駱克道地舖，新近續租租金約7.9萬元，獲減租近一成。

中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，該舖位於駱克道137至147號香江大廈地舖，面積約450平方呎，獲現租客找換店續租，新租金約7.9萬元，平均呎租約175元，租期至2021年11月。據知，該舖舊租金約8.6萬元，有鑑於近大半年香港旅遊業淡靜，找換店經營亦見困難，故最終輕微減租留租客，減幅約8%。資料顯示，業主於2012年中斥資約3,950萬元購入項目，按此計算，最新租金回報約2.4厘。

短期內租賃價量將會持續尋底

黃氏續表示，上述舖位同時放售，業主叫價亦有所調整，最新以約5,000萬元放售，對比之前叫價約5,500萬元，減價約9%。黃氏補充，今番項目鄰近柯布連道，即位處灣仔行人天橋底，被小食店及餐廳包圍，而且面向港鐵灣仔站出口，人流有保證，屬核心區興旺地段。

黃氏續稱，隨著疫情蔓延，旅遊、零售及服務業生意大受打擊，個別零售及餐飲行業已選擇部份分店暫停營業，以節省成本。黃氏指出，在現時市況，業主與租客議價空間顯著擴大，但同時租客還價亦見審慎，現有租戶如獲業主顯著減租，大多會選擇續約；整體舖位租務前景方面，預料短期內租賃交投價量將會持續尋底。