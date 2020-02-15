利嘉閣︰去年共13641伙私宅竣工　按年減少35%　創近5年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，去年12月份全港共有5個私人住宅項目，合共718個單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），為近4個月新低，並較11月份749伙跌4%；至於去年全年合共有13,641伙私宅落成，較2018年的20,984伙減少35%，並創近4年低。

此外，動工量方面，根據屋宇署最新數據，去年12月共有3個私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括屯門第48區青山公路青山灣段項目(TMTL 547)(1,782伙)、長沙灣興華街項目(NKIL 6549)(1,347伙)及大埔露輝路項目(TPT Lots 223&229)(257伙)，合共3,386伙，較11月份的265伙大增近12倍，屬2007年8月後逾12年單月新高；然而，去年全年累計動工量12,604伙，較去年12,622按年減少18伙，創近5年新低。

新界區去年26個項目落成

另外，資料顯示，去年12月份本港共有5個中小型私宅項目正式落成，包括大角咀「利奧坊·凱岸」，涉及514個單位；其次為馬鞍山「峻源」，涉及單位伙數148個；其他小型項目包括紅磡漆咸道北411號(54伙)、九龍塘多實街2號 (1伙)及多實街4號(1伙)。

按地區劃分，去年全年以新界區的落成私宅單位數量最多，該區共有26個項目落成，涉及單位總數7,979伙，佔全年整體私宅落成量高達58.5%；九龍區有14個項目落成，涉及單位總數3,270伙，佔整體約24.0%。至於港島區也有18個項目落成，涉及單位總數2,392伙，佔整體約17.5%。

陳海潮指出，去年落成量僅佔差估署全年預測的20,415伙約67%，未能達至原先預期。展望今年，預計一些大型項目將相繼取得入伙紙，包括大埔白石角海日灣II (1,408伙)屯門「上源」(1,154伙)、白石角「嘉熙」(1,122伙)、「雲匯」(2期)(640伙)等，再加上其他中小型項目，初步估計2020年全年落成量可接近2萬伙水平。