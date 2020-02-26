【財政預算案2020】代理行：樓市調整後或出現報復式反彈

受社會事件及新冠肺炎疫情打擊，本港樓市交投淡靜。財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案時表示，樓市由去年下半年開始出現調整，成交淡靜，但樓價仍難以負擔，強調政策要視乎未來房地產市場的發展，在目前研判下未具備「減辣」的條件。有地產代理行認為，政府應按市況及時審視辣稅及按揭措施，幫助市民置業及減低樓市調整帶來的影響。

美聯：減辣可助市民置業及紓緩財赤

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，對預算案未有在樓市上著墨表示失望，建議政府應藉樓價下調的機會，為樓市減辣「解套」，及時推出樓市逆週期措施，包括放寬按揭保險樓價上限門檻至2,000萬元或以下的住宅物業、取消外印花稅（SSD）、並下調雙倍印花稅（DSD）稅率，助樓市「軟著陸」，避免經濟進一步惡化，減低樓市調整帶來的影響。

他續指，推出樓市逆週期措施除了助市民置業換樓，亦可紓緩財赤，預算案料本財政年度赤字為378億元，明年再進一步拓大，若此時放寬對樓市的規範，助有需要的市民置業，物業買賣印花稅收入可望增加，將紓緩政府的財政壓力，而目前樓價下調，「減辣」亦不會刺激樓價回升。

財政司司長陳茂波表示，樓市由去年下半年開始出現調整，但樓價仍難以負擔，強調政策要視乎未來房地產市場的發展，在目前研判下未具備「減辣」的條件。（資料圖片）

利嘉閣：疫市浪潮下樓價跌5%至8%

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，預算案未有樓市「減辣」措施，但有不少撐企業及派錢措施，料有助新冠肺炎疫情結束後，帶動消費、刺激經濟，亦將利好樓市出現報復式反彈。至於定息按揭貸款計劃，他料可加強市民入市意欲及信心，令置業者減少面對利率波動的風險。

他續指，目前樓市主要受新冠肺炎疫情影響，預期首季樓價將較受壓，料3月底前樓價仍會偏軟向下，期望4月中打後可會逐步回穩，估計此浪樓價由高位累積跌幅料達5%至8%。不過，一旦疫情結束，積聚的購買力將顯著爆發，屆時樓價升幅將蓋過相關跌幅，全年總結，料樓價仍有機會累升3%至5%。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一旦疫情結束，積聚的購買力將顯著爆發，屆時樓價升幅將蓋過相關跌幅，全年總結，料樓價仍有機會累升3%至5%。（資料圖片）

港置：辣招未能起壓抑樓價作用

據香港置業調查顯示，逾6成受訪者認為該按揭計劃會令置業人士受惠，對於政府未有為樓市加辣或減辣，則有近半數人表示沒有影響他們的置業信心。香港置業行政總裁李志成認為，定息按揭貸款計劃對市場屬正面消息，相信未來樓市走勢視乎疫情發展，建議政府適時放寛辣招，促進二手房屋流轉。

李志成表示，回顧過去十年，政府曾推出不同程度的辣招，樓價仍反覆向上，去年全年樓價仍錄升幅，兼已連升11年，反映辣招未能起壓抑樓價作用。他建議，政府應按市況及時審視辣稅及按揭措施，可先考慮分階段放寬逾1,000萬元至1,500萬元物業按揭成數上限，由現時五成放寬至七成；逾1,500萬元至2,000萬元物業按揭成數上限則建議由現時五成提升至六成，並逐步放寬3年內賣樓需繳付的額外印花稅（SSD）等辣稅。

中原：未撤辣令人失望 樓價下行趨勢不變

對於新一份《財政預算案》，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在樓市方面沒有提出撤辣，或多或少令人失望。

陳永傑指，在疫情打擊下，預算案沒有對樓市推出任何管理需求措施，一再確認政府不撤辣方向明確，政府態度仍是壓抑需求為主，不希望樓價攀升。

他認為，樓市剛性需求龐大，隨著近期樓價調整，承接力陸續出現，1,000萬元以下物業減幅3%至5%已有承接，10大屋苑近日交投亦見倍升。該行預計，在疫情打擊下，短期內樓價下行趨勢不變，料尋底後交投量有望回升。