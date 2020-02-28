【賣地計劃】山頂文輝道地王再現　估值逾180億　料吸合組財團

發展局昨日﹙27日﹚公布新年度賣地計劃，2020/21年度推出15幅住宅地皮，3幅來自大埔、古洞及啟德各提供2幅地皮，其餘地皮分布於鴨脷洲、葵涌、西貢、山頂、灣仔、元朗、粉嶺及屯門。預計可興建約7,530個住宅，將屬10年新低。

另外推出6幅商業用地，提供約833,700平方米樓面。連同鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應約15,730個單位，與去年相若。

料吸引合組財團參與

美聯測量師行董事林子彬表示，2018年曾經流標的文輝道項目亦有機會成為新年度賣地表內的住宅地王，可建樓面逾40萬平方呎，屬山頂罕有具規模豪宅地，估計將會以大財團入標為主，估值約181.94億元。

林子彬稱，是次推出的中環商業地的地皮為新年度賣地表內全數地皮估值最高的一幅，雖然發展商需分東座及西座，以梯級式發展，設計較獨特，料發展為商業及零售為主，但由於涉及樓面面積多逾184萬呎，規模龐大，若以每呎樓面地價30,000元計算，估值將達552.84億元，將成新地王。不過，在目前市況下推出市場這幅超級大型甲級地皮，銀碼及投資風險較高，故承接力備受關注，有機會吸引合組財團參與。

山頂文輝道地皮 料每呎樓面地價約4萬元

中原測量師行張競達則表示，山頂文輝道地皮位於山頂超級豪宅地段，多年來鮮有新供應，預計將作超級洋房及分層單位混合發展，料單位可享海景。預計每呎樓面地價約40,000元。