【美減息半厘】港銀或不跟隨　代理：對樓市有刺激作用

美國聯儲局突然宣布減息0.5厘，聯邦基金利率目標減至1至1.25厘，逾兩年最低，減幅則是2008年12月，金融海嘯以來最大。雖然滙豐已率先宣布，維持最優惠利率5%不變，但是市場人士仍關注未來銀行按息走勢，以及對樓市的實際影響。

薛俊昇：市場料美國將再減息兩次

其實美聯儲將於本月17、18日舉行例會議息，今次突然提早行動，恒生銀行首席經濟師薛俊昇指出，反映當局擔心美國經濟步入惡性循環，削弱消費信心，因此在股市大幅波動時，突然宣布減息以增市場信心。由於距離「0息」仍有4次、每次減四分一厘的空間，加上未知疫情對經濟的實際影響，估計年內會再減兩次，每次四分一厘。

王美鳳相信，銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減；惟拆息有機會持續回落。（受訪者提供）

王美鳳：港銀息口「減無可減」

既然美國仍有減息空間，市場關注本港銀行會否跟隨，中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，對上一次調整息率周期當中，本港存貸息率僅分別上落0.125厘，自銀行去年將最優惠利率（P）降回 0.125厘後，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本上已沒有進一步減P空間。

【美減息半厘】滙豐維持最優惠利率5%不變

不過她估計，港元拆息（HIBOR）有機會回落，主要因為美國減息已推使美元拆息回落，雖然本地銀行拆息受不同因素，包括季結、新股活動及定存競爭等影響，但美元拆息變動亦是影響港元拆息其中一個重要因素，美元拆息明顯回落下，料將再推低港元拆息，本地借貸成本可望減低。

王美鳳相信，今年本港按息將介乎2.25厘至2.5厘的低水平。（資料圖片）

料今年按息介乎2.25厘至2.5厘

近日與樓按相關的一個月拆息已由2月份逾2厘水平降至昨天1.56厘，今日進一步跌至1.4厘。她指，雖然目前H按用家仍然普遍以P按封頂息率（一般現為2.5厘）供樓，但在拆息低企趨勢下，H按使用比率（現為80.2%）將繼續上升。

王美鳳表示，環球經濟下行風險在疫情影響下存在更大變數，料各國繼續以低息及寬鬆貨幣政策應對，低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘的低水平。

林浩文估計，美國減息不會令港樓市反彈。（資料圖片）

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信全球央行以至本港銀行減息的機會亦甚高，港府已推出多項紓緩樓市冰封及協助置業者紓困的措施，估計在疫情逐漸平息後，能重燃置業意慾，交投將見反彈。

他又指，HIBOR已創近一年新低，料美國減息後HIBOR未來仍有機會向下，並有機會降低至H按計劃的封頂息率水平，選用H按的客戶或會因而增加。

代理：樓市成交將反彈

萊坊執行董事林浩文相信，今次美國減息幅度大，但不會令樓市反彈，主要因為現時樓市受經濟環境和購買力影響。不過他估計，港銀可能調低最優惠利率（P）四分之一厘，對樓價有支持作用。

美聯物業住宅部行政總裁布少明就指出，減息對樓市有刺激作用，2月中起樓市交投開始反彈，減息令準買家更有信心入市，預料3月份一手成交由上月的約350宗，大幅反彈至約1000宗；二手亦由上月的2,800宗，反彈逾兩成至3,300宗左右。

資金或流入物業市場

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國減息或意味著負利率年代降臨，將迫使資金由存款轉向實物投資，當中相信以物業最受歡迎。

他指，本港物業市場經歷辣招後早已「去泡沫化」，即使2019年下半年至今經過多項衝擊，如香港社會運動、中美貿易戰及現今的肺炎威脅，香港現今樓價，根據中原樓價領先指數CCL，比去年同期仍有逾2%的升幅，現在美國減息，即使香港銀行未跟隨，亦會令資金投向樓市，如香港銀行跟隨，更令供樓成本降低，增加對香港物業的需求。

因此陳永傑相信，是次美國減息，可對沖肺炎疫情對香港樓價之影響，跌勢會減少，料今年香港樓價跌幅會減低至3%至5%。