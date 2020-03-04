中原料新加坡樓價可升5%　近1年物業查詢倍增

中原地產發表2020新加坡樓市展望，新加坡中原地產總經理許大衛稱，新加坡2018年第3季加辣後樓價微跌兩季，並在2019年次季開始見底回升。而過去12個月接獲關於新加坡物業的查詢增加1倍，預料新加坡2020年全年有30至40個新盤開售，涉及1.4萬伙，料全年錄得1萬至1.3萬宗成交，整體樓價可升5%，豪宅更有望升10%。

他指出，一般海外資金會投資第1區、第9區以及第10區，租金回報一般有2.5%至3%，而第3區屬民生區，相信入場門檻較低。

陳永傑：「負利率」指日可待 對物業市場有支持

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局突然宣布減息0.5厘，但最新滙豐銀行未有跟隨下調息口。儘管如此，他認為本地銀行很快踏入「負利率」年代，相信H按會跟隨隔夜息下調，而「負利率」對資產物業市場刺激更大，對本港樓價有正面支持。

陳永傑認為，中原CCL按年仍錄得2%升幅，預期是次美國減息，可對沖疫情對樓價的影響，料全年樓價跌幅降至3%至5%。他又指，3月不少新盤推出，預計一手成交有望突破1,000宗；而二手市場於2月份價跌量升，議價幅度約3%至5%，料樓價3月底可見底，成交將錄3,000至3,500宗。

陳永傑指，未來2年息口走勢仍然向下，認為早前利用政府放寬按揭保險計劃上會的風險不高，因為銀行未曾放寬壓力測試，相信日後出現負資產或斷供的情況很少。他又指，《財政預算案》對樓市著墨不多，對減辣已經無望，而預算案提出的定息按揭實質作用不大，加上現時息口走勢趨向下調，認為方案象徵意義較大。