內房企業無懼疫市　前兩個月斥逾5000億元人民幣買地

在春節後新冠肺炎疫情蔓延、樓市銷售慘淡的映襯下，土地市場弄潮兒的身影顯得異常醒目。

據《21世紀經濟報道》引述中原地產統計顯示，1至2月份50大城市合計賣地5,180億元（人民幣‧下同），按年上漲4.1%。其中，香港置地聯合體以310.5億元拍下上海新「地王」。

國企掀拿地熱潮

根據中原數據，1至2月TOP10房企拿地總額為1,413億元，按年增長3.4%，佔TOP50房企拿地總額49.39%。

從拿地金額來看，香港置地聯合體以318億元位列第一，綠城中國以268億元位列第二。

在這場拿地熱潮中，主角幾乎都是國資房企和大房企，特徵鮮明。即使香港置地和綠城背後，也有國資的影子。

年後拿的地很多都是之前就考察或溝通過的，房企只不過是在執行既定計劃。（Reuters）

拿地總額TOP20內，有5家為地方性國企、6家央企，其中華潤置地以140億元位列第三。保利發展、中海地產、中交地產、中國鐵建、北京建工等央企均拿地40億元以上。

「疫情下，依然有企業不差錢。」中原地產首席分析師張大偉表示，最近全國土地市場以國企為主，私企拿地的非常少，大部分都是國企聯合體獲得土地。

張大偉分析，1至2月份，中國央行超常規投放流動性，以穩定市場情緒。保利發展等憑藉國企背景，更容易獲得流動性支持，融資成本也會低於行業平均水平，為拿地提供了充足的資金。

此外，國企運營普遍穩健，以較低的槓桿率著稱，具備加槓桿空間。這次疫情雖然冰凍了樓市，但如果把握好，正是國企在土地市場的超車機遇，為後續搶佔市場份額打下基礎。

資金主要集中在一二線城市

中原數據顯示，在成交總價TOP10城市中，一線城市上海、北京增速分別為112%、14%，增速明顯加快；二線城市温州、南京增幅較大。一二線城市虹吸效應明顯。

觀察2020年土地出讓的特徵可知，實際上土地市場整體仍然是低迷的，只是資金在更堅定往一二線集中，市場小範圍地爆發。

據克而瑞數據，2020年2月，中國全國土地出讓金共計2,400億元，雖然總體按月下降35%，二三線城市的土地成交量按月大跌50%，但一線城市土地成交額卻逆勢上漲。

2月，一二線城市共有641宗土地成交，宅地總成交額1,581.6億元。成交單宗地塊超過10億的合計46宗，主要分布在北京、上海、福州、温州等城市，溢價率超過10%的有27宗，佔比59%；住宅用地成交總價TOP10中，上海佔一宗，北京佔了7宗。

中指研究院報告也顯示，2020年1至2月，中國土地成交金額TOP10城市總計成交2,567億元，比去年增長0.08%；其中，北京以673億元的成交總價位於榜單首位，上海和杭州分別以619億元和370億元的成交總額佔據榜單第二、三位。

中原地產市場分析師盧文曦認為，一二線城市有着更高的安全邊際以及更穩定的需求，疫情過後，城市管理精細化程度、管理水平以及資源均會左右潛在購房者的買房意願，強化其在一二線城市買房的決心。