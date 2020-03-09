甲廈租售價連跌8個月　上環金鐘重災　售價重返3年前水平

「新冠肺炎」（武漢肺炎）逐漸演變成為環球疫症，市場憂慮經濟衰退，寫字樓市場受到沉重打擊。美聯工商舖報告指，上月指標甲級商廈售價及租金，按月分別再挫1.2%及1.8%，雙雙連跌第8個月。

報告指，在今次跌浪中，以上環及金鐘區租、售價表現最差，最新租、售價已經跌回3年前、即中環美利道地王售出時的水平。港島區表現亦明顯跑輸九龍，當中以金鐘及上環表現最差。

報告指出，上月金鐘甲廈售價按月挫5.3%，是各區之中表現最差，最新平均呎價僅30,869元，較2018年底的38,803元高位跌約20%。至於上環甲廈呎價按月雖然無變化，但最新呎價僅27,381元，也重回2017年中的水平，意味著過去2至3年於上述兩個核心區購入甲廈物業的業主，可能有機會帳面已經有損失。

金鐘甲廈租金跌2.6%

租務方面，金鐘及上環也是重災區，上月甲廈呎租分別按月挫2.6%及1.4%，其中美國銀行中心一個單位，更以每呎約42元租出，創下該廈十年新低紀錄，同時較該單位舊租金下跌33%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，新冠肺炎已經逐漸傳至世界各地，新近意大利更採取封城措施，雖然這或可以減少疫症傳播，但亦令該國的經濟危機加劇，引起市場對意大利，甚至歐洲經濟衰退的憂慮。另一邊廂，新近國際油價突然急跌，也令市場擔心加劇全球經濟大衰退，與股市及經濟表現關連甚大的商廈市場，前景絕不樂觀。

他續指，除了環球經濟不明朗之外，近期不少中資外資企業，都希望把辦公室的規模減少，而新近一連串逼在眉睫的經濟危機，將令到企業變得更謹慎，預計這將會對今年的寫字樓租金及售價構成嚴重壓力。