日出康城OCEAN MARINI加推60伙　周六首輪發售208伙

會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城第IXC期「OCEAN MARINI」加推3號價單，涉及60伙，折實平均呎價15,698元，較首批貴6.9%。發展商最新上載銷售安排，本周六（14日）上午9時起發售208伙單位，本周五截票。

發展商稱，首輪開售主要分為A組及B組，其中A組每個登記人須揀選1至4個指明住宅物業，須揀選最少1個實用面積為700平方呎或以上的指明住宅物業；或揀選2至4個指明住宅物業。B組則須買入1至2個指明住物業。

3號價單包括15個兩房單位連開放式廚房、10個兩房單位、9個2房連工作間、9個2房1套連書房、7個3房一套連儲物室單位、6個4房1套連工作間單位，以及2個平台特色戶及2個天台特色戶。

單位實用面積由459至1,062平方呎，折實價由661.1萬至1,765.8萬，呎價13,380至18,833元，折實平均呎價15,698元。是次新推的60個單位折實市值5.8億元。發展商稱，撇除景觀、樓層等因素，第3號價單屬原價加推。

發展商累計推出3張價單，合共262個單位，扣除價單上各項折扣優惠後，折實平均呎價15,156元，當中54%單位低於800萬，近90%單位低於1,000萬，市值約22.4億元。