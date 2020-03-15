港島核心區甲廈2月空置率遞增　金鐘空置率升至6.12%

新冠肺炎引發全球股災，拖累經濟全面下滑，不論商舖或寫字樓市場都大受打擊，多區甲級商廈空置率錄得升幅。據中原﹙工商舖﹚統計，2月份港島區包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環及灣仔等甲廈空置率按月全線上升，當中金鐘最為嚴重，由1月約5.32%上升0.8百分點，至最新空置率約6.12%，屬2014年4月後新高。

中原﹙工商舖﹚預計，疫情持續將對商廈市場最為打擊，即使疫情舒緩後，企業擴充業務步伐定必受影響，預料上半年寫字樓租賃需求會維持在低水平，加上「去中環化」概念，令港島區甲廈租務情況受壓，空置率將會繼續上揚。

金鐘區升幅最大

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示， 港島核心商業區寫字樓空置率均錄得按月升幅。根據中原(工商舖)數據顯示，2月份金鐘、銅鑼灣、中環、上環及灣仔五區甲級商廈整體空置率升幅約0.02至0.8百分點不等，當中金鐘區升幅最大，更一舉升破6%水平，由1月份的5.32%上升至最新約6.12%。而上環區甲廈雖然空置率對比金鐘較低，2月錄得約4.88%，但單月升幅緊追其後，有約0.76百分點。核心中之核心的中環區方面，按月上升約0.02百分點至約3.85%，但預期今年上半年市況會持續淡靜，不排除短期內有機會上升至4%或以上。

陳雁樓續表示，統計港島核心區包括中上環、金鐘及灣仔共14座指標商廈，當中9幢甲廈空置率皆錄得升幅，其中金鐘港鐵站上蓋的力寶中心一及二座全面超逾8%，2月最新空置率約8.20%及8.54％，較1月份的約6.69%及6.18%，分別上升2.36及1.51個百分點。另一甲廈統一中心空置率升至雙位數，2月空置率錄得約10.45％，按月上升約1.96百分點；而早前錄得新低呎租成交的美國銀行中心空置率為統計指標商廈中最高，2月該廈空置率約18.61%，單月升幅同約1.96百分點。

分析指，「去中環化」概念漸見衍生，長遠而言對港島區甲廈租務倍添壓力。﹙資料圖片﹚

陳雁樓︰「去中環化」概念漸見衍生

他認為，去年下半受社會事件影響，個別企業已放緩承租寫字樓步伐，而近期肺炎疫情來勢洶洶，整體市場觀望氣氛持續濃厚。同時，由於港島指標甲級商廈的租金對比二線區商廈為高，加上近年不少地區全新優質商廈落成，令個別企業陸續把辦公室遷出中區核心地段的商廈以節省租金成本，令港島區指標商廈空置率逐步上升。陳雁樓指出，面對空置率持續遞增，個別業主心態回軟，議價空間進一步擴大，因而令市場陸續錄得甲廈租金下調甚至創新低個案，部份準租客觀望意欲增，加上現時香港營商環境面臨重大挑戰，「去中環化」概念漸見衍生，長遠而言對港島區甲廈租務倍添壓力，料空置率會繼續上升。