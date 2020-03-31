中國恒大許家印：今年銷售目標8000億人民幣　2022年增至1萬億

中國恒大（3333）提出未來三年達成「高增長、控規模、降負債」的戰略目標。主席許家印指，今年集團迎來極其重要的改變，發展方式將有重大轉變。他指，今年對外銷售目標為6,500億元（人民幣‧下同），但公司內部目標為8,000億元，到2022年銷售目標至1萬億元。

他指要用最大的決心及力度，將把負債降下去，去年及2018年恒大銷售回款每年維持在4,500億元左右，若果今年銷售達8,000億元，將按年增2,500億元銷售回款；同時每年淨減少土地儲備3,000萬平方米，等於每年減少600億元支出。

許家印指，未來目標是將集團土儲，由今年的2.93億平方米，降至2022年的2億平方米，一增一減下料可實現有息負債下降1,500億元、三年下降4,500億元目標。

首季銷售額按年增近23%

提到今年1、2月降價促銷，是否會影響公司毛利率，副主席兼行政總裁夏海鈞表示，「新冠肺炎」疫情，利用網上銷售，截至今午四時，本月合約銷售及回款額分別為612億及664億元，較去年同期增加11.5%及1.45倍；今年首季銷售金額為1,465億元，按年增22.5%；銷售回款1,133億元大增55%。

許家印（中）表示，恒大目標是將土儲由今年的2.93億平方米，降至2022年的約2億平方米。（直播畫面）

「回A」正有序進行中

他指，現時土儲成本為每平米1,800元，總建設成本每平米6,000餘元人民幣，以此計算，淨利率可保持約10%左右。派息政策方面，集團指會不變，會否回購則以保護股東及債權人最大利益為先。

被問到集團回歸A股的進度，夏海鈞指正有序進行中，回A前跟戰略投資者沒有任何協議，只有與「深深房」重組後，對賭協議才開始生效，第一年實現淨利潤500億元，第二年為550億元，第三年為淨利潤600億元。

對新能源汽車業務有信心

另外，許家印表示，對恒大新能源汽車業務有信心，笑言其「恒馳系列」14款車，「不敢說全部爆款，但我有信心其中8至10款能成為爆款。」首席財務官潘大榮指，恒大健康在新能源汽車領域已投入147億元，虧損是階段及暫時性；預料2021年和2022年，相關投資合計將達約200億元。