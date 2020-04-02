【新冠肺炎】3月中國百城房價大多上漲

中國指數研究院周三（1日）發佈報告顯示，2020年3月，中國100個城市（新建）住宅平均價格為每平方米15,195元（人民幣‧下同），按月上漲0.14%。

從漲跌城市個數看，56個城市按月上漲，37個城市按月下跌，7個城市與2月持平。與2月相比，4月價格按月上漲的城市數量增加30個，其中漲幅在1.0%以上的城市有3個，較2月增加3個；4月價格按月下跌的城市數量減少35個，其中跌幅在1.0%以上的城市有0個，較上月減少4個。

中國房價在疫情期間保持小幅上揚趨勢。（新華社）

按年來看，全國100個城市（新建）住宅均價較2019年同期上漲2.95%，漲幅較2月收窄0.10個百分點。按中位數計算，全國100個城市（新建）住宅價格中位數為9,586元/平方米，按月下跌0.19%，按年上漲4.56%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均價為27,453元/平方米，按月上漲0.26%；按年上漲2.39%，漲幅較2月擴大0.11個百分點。

重點城市增加推盤

從市場表現來看，新冠肺炎（COVID-19）疫情雖未完全解除，但隨着各地復工復產的有序推進，重點城市整體推盤量較2月增加。同時，多地售樓部陸續開放，市場成交處於逐步復甦階段。價格方面，百城住宅均價按月微幅上漲，價格整體保持平穩。

報告指出，中國政府總體要求和政策目標仍是穩地價、穩房價、穩預期，各地方政府將在堅持「房住不炒」定位前提下，繼續因城施策，根據自身情況進行政策優化和微調。預計未來，在房地產政策主基調依然「穩」字當頭背景下，房價走勢將總體平穩。