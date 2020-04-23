【新冠肺炎】中原住宅部首季賺800萬　疫下網頁瀏覽量升兩成

新冠病毒疫情蔓延全球，港府為了加強防疫，於3月下旬推「限聚令」限制多於四人聚集，以減低病毒傳播風險。限聚令下，各行各業皆受嚴重打擊，物業市場方面，全新一手項目推售被煞停，二手睇樓活動亦只限於四人或以下，令整體物業成交放緩。

加強資源投放於資訊科技

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產為免群眾聚會，於2月初已取消大型月會及培訓課程，改為線上會議。中原地產更加強資源投放於資訊科技，包括聘請專業團隊拍攝「真」VR片段，並非如坊間以360相片充當VR片段。

中原地產網頁於去年10月革新後，瀏覽量亦持續上升，自限聚令後，相信多了市民留家於網上搜尋心水物業，3月28日推行限聚令至今，中原地產網頁錄得逾600萬次瀏覽量，較未實施限聚令前的瀏覽量增加20%。而中原地產的放盤量亦較限聚令前增加25%，反映於疫情下，多了二手業主放盤套現。中原地產為鼓勵前線員工，充份把握網上銷售機遇，於4月份已撥出7位數字作網上宣傳，及讓員工購置網上放盤設備之用。

中原住宅部首季錄盈利800萬元

陳永傑指，2020年的首季，即使在疫情的衝擊下，中原地產靠著前線與後勤的努力不懈，中原地產住宅部於首季力挽狂瀾下，錄得7.6億元的營業額，應可勉強錄盈利。為鼓勵前線搶攻一手市場，中原地產預留800萬作一手特別獎金，希望各同事保持積極心態，續創佳績。