拆息回落H按利率跌穿封頂息率　分析料H按息將跌至2.2厘或以下

熱錢流入本港銀行體系，帶動銀行同業拆息亦逐步回落，與樓按相關的1個月拆息（HIBOR），由3月時高達逾2厘水平，降至今天的1.231%，為1個多月新低。若以H按計劃「H+1.24%」計，實際利率已回落至2.47厘，跌穿現時封頂息率2.5厘水平。

若拆息跌至1% 每月節省近900元利息開支

以貸款額400萬元、年期25年、H按「H+1.24%」為例，今日（28日）1個月拆息1.23%計的實際按息2.47%，每月供款為17,884元，對比P按封頂息率2.5%計劃，每月供款減少61元；每月利息開支節省100元。

若果1個月拆息回落至1%，實際按息將進一步降至2.24%，每月供款為17,425元，對比P按封頂息率2.5%的計劃，每月供款減少520元；每月利息開支節省866元。

王美鳳估計，H按優勢擴大下，市場使用H按比例將升至9成以上。（資料圖片）

王美鳳：H按使用比例料升至9成

中原按揭董事總經理王美鳳指，隨着銀行流動性明顯增加，本地新冠肺炎疫情緩和，以及美息亦逐步回軟，預料與樓按相關的港元1個月拆息將逐步跌至1厘以下，屆時港元拆息可望邁向較正常應有低水平。

她相信，作為市場主要供樓計劃之H按息可望逐步跌至2.2厘或以下，變相供樓人士可享減息。在H按優勢擴大下，H按市場使用比例將升至9成以上水平。

經絡：利息開支將節省更多

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，拆息回落有利早前部分選用拆息按揭計劃（H按）的客戶，以及使用H按的比例將有機會增加，以博取拆息回落時可節省更多的利息開支；只要HIBOR持續向下，利息開支將可節省更多。

曹德明預料，HIBOR未來仍有機會向下，更有機會回落至1厘以下水平，使H按保持一定吸引力，預計之後選用H按計劃之業主仍將有上升的趨勢。