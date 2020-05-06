啟德商業地周五截標　市場料最平僅值60億元　有流標風險

受「新冠肺炎」疫情影響，經濟環境轉差，亦拖累地皮估值。將於本周五（8日）截標的九龍啟德第2A區4號、5(B)號及10號商業地，有測量師下調地皮估值。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，已再下調地皮估值約5%，若以去年6月份的估值比較，估值更已進一步下調約兩成。他估計，發展商出價會較保守，樓面地價每呎約5,500元至6,500元，估值約60億至71億元，總投資約110億至130億元，長期租金回報率約3至3.5厘。

他估計，約有4至6間發展商入標，入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，估計部分中資亦會參與。他表示，雖然疫情好轉，但未來經濟不穩及企業經營困難，旅遊及零售業亦需要長時間復甦，對這類商業地皮影響較大，惟估計「流標」機會不高。

張競達表示，地皮有一定程度的流標風險，相信發展商出價審慎保守。（中原地產提供）

中原：有流標風險

中原地產測量師張競達則指，地皮配套比碼頭區地皮較好，惟商業地較受經濟環境影響，疫情下有一定程度的流標風險，料發展商出價審慎保守，扣除政府要回收作老人院及其他政府設施的樓面，預計該地每呎樓面地價約6,200元，估值約72億元。

美聯：地皮估值逾81億

至於美聯測量師行董事林子彬認為，項目位處宋皇臺港鐵站上蓋，擁交通配套優勢，惟受經濟波動氣氛影響，估計是次入標的反應及出價將較為審慎，亦因而將由年初每方呎樓面地價8,000元的估算，調低至約7,000元水平，地皮估值約81.22億元。