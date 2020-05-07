恒地利奧坊‧曦岸涉488伙最快月內推　雲滙1期開放現樓及會所

疫情緩和，多個發展商隨即展開售樓部署。恒基發展（0012）的大角咀利奧坊3期項目，最新命名為利奧坊‧曦岸，共提供488伙，最快月內推售。

項目戶型由開放式至3房，另設特色單位，主打一房單位，佔全盤60%，開放式佔約30%，2房及3房佔逾10%，預計關鍵日期為2021年第四季，樓花期約一年半，項目售樓處及示範單位設於中環國際金融中心一期。

恒基營業（二）部副總經理李菲茹表示，利奧坊分7期發展，其中利奧坊．曉岸及利奧坊．凱岸經已入伙，連同利奧坊．曦岸共設1,450伙，部分樓盤基座商場已陸續開業。

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雲滙1期開放現樓示位及會所

新地（0016）旗下大埔白石角雲滙1期開放現樓示位及會所供傳媒參觀，3個現樓交樓標準單位包括第6座9樓A1單位，為三房（一套房）連工作間間隔，實用面積777平方呎；第6座17樓A2單位，為兩房連儲物房間隔，實用面積510平方呎；第6座9樓A3單位，為三房（一套房）連儲物房及工作間間隔，實用面積811平方呎。

項目會所「Club St Martin」亦同步開放予傳媒參觀，會所連戶外綠化園林總面積逾14萬平方呎，配套設施完善多元化，，設有共享空間「St Martin Place」、50米室外游泳池、25米室內游泳池連按摩池、室內運動場、24小時健身室、各類型遊戲室、水療按摩室、宴會廳、董事屋連私人游泳池及戶外BBQ燒烤區。

新世界（0017）旗下荃灣柏傲灣昨日沽出頂層海景四房一套海景單位，為1A座57樓D室，實用面積1,042平方呎，折實售價3281.1萬元。（資料圖片）

荃灣柏傲灣四房戶3281萬沽

新世界（0017）旗下荃灣柏傲灣昨日沽出頂層海景四房一套海景單位，為1A座57樓D室，實用面積1,042平方呎，折實售價3281.1萬元，呎價31,488元。據悉，買家為區內換樓客，因地理位置優越等，決定購入單位自住。發展商指，項目累售共982伙單位，佔項目逾99%，住宅單位及車位共套現逾103億元，尚餘最後1伙一房海景戶待售。