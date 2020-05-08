啟德商業地暫收4標書 長實、新地及信置入標

啟德2A區商業地今日（8日）截標，為肺炎疫情爆發後首幅商業地，市場看淡招標反應。截至中午12時正，據現場所見，項目暫收4份標書，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）及建灝地產，其中長實、新地及建灝為獨資入標。

建灝地產行政經理林綺華表示，是次為獨資入標，對地皮位置有興趣，認為啟德有發展潛力，因經濟轉差，會考慮調整酒店及寫字樓比例，出價亦會保守。問到早前啟地商業地流標會否帶來影響，她稱對該區發展有信心。

林綺華表示，今次為獨資入標，對地皮位置有興趣，認為啟德有發展潛力。（林樂謙攝）

項目佔地約21.3萬方呎，指定作非工業（不包括私人住宅、倉庫及加油站）用途，最高可建樓面面積約最低及最高的樓面面積分別為約64.6萬方呎及116萬方呎，當中包括由買方興建的兩所安老院舍暨長者日間護理單位、一所家長/親屬資源中心、及一所留宿幼兒中心的政府樓面面積。

中原地產測量師張競達則指，地皮配套比碼頭區地皮較好，惟商業地較受經濟環境影響，疫情下有一定程度的流標風險，料發展商出價審慎保守，扣除政府要回收作老人院及其他政府設施的樓面，預計該地每呎樓面地價約6,200元，估值約72億元。