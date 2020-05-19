長實以49.51億元奪安達臣道首置地　公司﹕感到欣喜

地政總署公布安達臣道首置地招標結果，最終由長實集團（1113）以49.51億元投得，每呎樓面地價4,550元，接近市場估值下限。

地政總署指，九龍觀塘安達臣道對出的測量約份第3約地段第1069號的用地，以49.51億元批予博藝投資有限公司，母公司為長江實業，批租期為50年。

中標發展商須以市價8折出售政府選定的首置單位，出售對象資格由政府決定。根據賣地條款，發展商須在該幅住宅地興建的單位面積介乎23至46平方米，即約為250至500平方呎，其中20%須為開放式單位﹑25%為一房單位，餘下55%為兩房單位。發展商獲取項目佔用許可證後，政府會從中抽出不少1,000個單位作首置單位，其中包括200個開放式單位﹑250個一房單位，以及550個兩房單位。

長實對上一次投得官地，已經是4年前、於2016年9月以19.53億元投得沙田九肚山麗坪路地皮。

對於今次投得安達臣道地皮，長實發言人指出﹕「長江實業對投得安達臣道地皮感到欣喜,冀透過有關發展項目為香港之房屋供應作出貢獻。」

林浩文（左）指出，安達臣道地皮有指標作用，反映發展商對首置盤的反應正面。（受訪者提供）

萊坊：成績不俗 起碼無流標

萊坊執行董事林浩文認為，中標價僅比預期低少許，「成績算唔錯，起碼無流標」。在疫情肆虐下，賣地條款複雜，首置單位數量亦多，地區配套不足、投資額大等因素都影響出價。

他又提到，地皮有指標作用，亦了解發展商對發展首置盤的反應正面，相信政府會在未來一些合適的地皮（如東北發展區）出售上加入相關首置條款，以私人發展商的力量去加快公共房屋的興建。

他估計，總投資包括建築成本後約90億至95億，落成後每呎可賣約15,000元起。