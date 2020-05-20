萬科香港長沙灣項目The Campton首批94伙開價　入場單位售484萬元

萬科香港位於長沙灣新盤The Campton，今日公布首張價單涉及94伙，涵蓋11伙開放式單位、27伙1房單位及56伙2房單位，折實市值逾6.7億元。項目示範單位及售樓處設於尖沙咀天文臺道8號8樓，將於明天（5月21日）正式對公眾開放，參觀人士須網上登記預約睇樓，並預留少量現場後補名額。

萬科香港執行董事周銘禧先指出，項目今日公布價單第1號，推出共94個單位，實用面積287平方呎至539平方呎，售價由576.2至1,045萬元，呎價由17,007至 22,05元，平均呎價為19,535元；扣除最高16%折扣後，折實售價由484.1至877.8萬元，折實呎價由14,288至18,526元，折實平均呎價為16,411元。

The Campton入場價單位是5樓M單位，屬開放式單位，實用面積287平方呎，扣除最高優惠折扣16%之後，折實售價4,84.1萬元，呎價為16,868元。而最低呎價單位是5樓J單位，屬兩房間隔，實用面積為539平方呎，折實售價為770.1萬元，折實呎價為14,288元。

萬科香港市場營銷及客戶關係部高級經理劉淑貞小姐指出，項目提供多個付款方法。其中120天即供付款計劃，最高可享16%折扣優惠；另外，項目亦提供120天一按付款計劃，以及120天二按付款計劃。一按按揭貸款提供最高達八成按揭，全期按揭利率為P減2.6%。如客戶選用120天二按付款計劃，首兩年二按可享免息免供，一按加二按最高可達樓價之85%。此外，項目亦提供兩種建築期付款方法，並設有額外1%『提早付清樓價現金回贈』。