鴨脷洲住宅地今截標　最少涉18份標書

鴨脷洲海旁道住宅地皮今午截標，市場消息指，暫錄得18份標書，包括長實（1113）、新世界（0017）、信置（0083）、佳明集團（1271）、大昌集團（0088）、中海外（0688）、嘉華（0173）、其士國際（0025）獨資入標，而建灝地產及麗展（0488）則合資入標。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，集團是次獨資入標，由於地皮比較窄長，需要多花心思設計，出價較為審慎。

近年較少投得地皮的大昌集團，執行董事李永修指是次為獨資入標。由於集團過去主力建築豪宅，但由於土地供應不足，故考慮各類地皮。

上述地盤面積約1.2萬平方呎，最高可建私人住宅面積約8.8萬平方呎。項目面向香港仔南避風塘及深灣遊艇會一帶海景，地皮估值介乎7.7億元至16億元，每呎樓面地價介乎8,700元至1.6萬元。

萊坊林浩文：入標反應較預期好

萊坊執行董事林浩文指，鴨脷洲海旁道地皮入標人數反應熱烈，較預期好，反映發展商對豪宅後市仍有信心。他估計樓面地價每呎11,500至13,000元，地皮估值10億至11.4億，總投資額約20億至25億，落成後每呎售25,000元起。如發展商有能力把項目定位及售價提升，那中標價會大幅提高。