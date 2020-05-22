滙豐與渣打同加按息　幅度為0.1厘　上調至H+1.4厘

正當樓市轉趨暢旺之際，香港兩大銀行加按息，滙豐及渣打將H按按息由H加1.3厘，上調至H+1.4厘。

雖然今日本港1個月拆息抽升39個基點至逾1厘，以及港版國安法將會在下周四於人大會議表決；但是市場人士指出，滙豐及渣打早已有意上調按息；與零售銀行業務風險溢價，及低息環境下銀行利潤微薄等因素有關。

對於今次加息，渣打發言人指出﹕「本行不時檢討按揭產品優惠，於釐定按揭息率及回贈水平時會考慮多方面因素，包括與客戶關係、貸款金額等，最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情況。」

滙豐發言人表示：「本行會定期檢視按揭利率，並會因應市場情況而作出相應調整。我們會繼續致力確保本港的按揭市場能夠健康及可持續發展。」

經絡曹德明料銀行審批按揭更審慎

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自今年上半年起，銀行對按揭批核的準則更趨審慎。

現時的經濟環境繼續下行，在風險胃納轉弱下，按揭業務利潤持續低微及資金成本相封高企的情況下，銀行按揭生意改變策略， 減少優惠 ，再一步調升按揭息率及減少現金回贈。

曹德明預計，下半年銀行將會持續以謹慎態度對待按揭市場，仍偏向批出給一些優質客戶（如信貸紀錄良好、良好職業、固定薪金等）。

曹德明補充，雖然一個月銀行同業拆息回升39個基點，但相信未來港元拆息仍有機會向下，選用H按的供樓業主未來仍可享有低於封頂息率的供款節省支出。

至於今次銀行加按息，會否影響本港樓市成交？中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑指出，相信單此因素對樓市交投影響不大，畢竟市場上仍有其他銀行願意承造按揭，同時近期滙豐及渣打，對按揭業務已非太積極，所以不預期兩間加按息會對樓市交投有太大影響。