【The Campton開售‧持續更新】代理﹕已售103伙　佔可售單位逾5成

萬科香港長沙灣The Campton今日首輪開售188伙，市場反應理想，錄超購37倍。現場約百名準買家連同代理，在樓廠排隊等候入內揀樓。《香港01》全程直擊現場銷售情況。

【11:30】代理﹕暫售103伙

據現場代理透露，The Campton暫時累售103伙，佔可售單位188伙約54%。

買家李小姐指項目售價合理，購入2房作投資用。（黃舒慧攝）

，因為自住所以市升市跌都無關係。

【10:45】區外客李小姐﹕斥800萬元購2房

李小姐以800萬購入兩房單位作投資用途，考慮到單位實用，價錢合理，以及項目位置方便。李小姐為外區客，沒有比較過其他新盤。

The Campton今早開售188伙，有多名準買家及代理在樓廠外排隊等候入內揀樓。（黃舒慧攝）

【10:00】準買家譚先生擬斥800萬元置業

準買家譚先生計劃購入兩房單位，考慮地點方便及價格，認為比二手樓更吸引。對於國安法，他坦言「冇得擔心」，已租樓多年，故是次打算斥資800萬置業，並向銀行尋求8成按揭。

準買家譚生認為項目地點方便。（黃舒慧攝）

【09:53】已有買家完成簽約

頭籌客已經完成簽約，並離開售樓處，惟未有透露買入哪些單位。據記者現場所見，每個時段只限50枱客，料每時段現場人數逾百人。

【09:45】布少明：國安法影響不大

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行首1,000號籌出席率達8成，反應踴躍，以用家為主，佔整體約8成。他預期項目落成後呎租60元，回報達3厘，九龍區客佔6成，年青客為主，當中80及90後佔7成。該行有大手客計劃買入3伙2房單位，涉資2,500萬，作自住用。

美聯布少明﹕The Campton買家以年青客為主。（黃皓琳攝）

布少明指，一手市場活躍，料全月錄2,200宗，市場氣氛料未受國安法影響，政治事件帶來心理因素居多，估計該盤首輪可以沽清；而二手市場轉慢，主因議價空間收窄，加上一手搶客。

【9:30】陳永傑：料5月一手交投2200宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑客戶指The Campton客戶出席率出席約7至8成，主要為用家，首批188伙相信可以「一Q清枱」。該公司一組買家有意以3,000萬購入4個單位。

陳永傑稱﹕有準買家擬斥3,000萬元買入4伙。()黃和琳攝

他預交5月一手成立量可達到2,200宗，與2019年一月相近。

他續指樓市是剛性需求，認為國安法影響不大，預期二手樓市跌幅不大，樓市價格緩慢上升。

萬科香港長沙灣The Campton今開售188伙，超額認購37倍。

萬科香港長沙灣The Campton今日首輪開售188伙，綜合市場消息所指，項目累計接獲7,200張入票登記，超額認購37倍。

項目首張價單涉及94伙，以折實平均呎價1.64萬元平絕近4年市區新盤。The Campton提供467伙，單位實用面積由251至1,446平方呎，間隔涵蓋開放式至三房單位，主打一、兩房單位，分別提供105伙及237伙，共佔全盤逾七成單位。

The Campton一房示範單位圖片︰

The Campton兩房示範單位圖片︰

The Campton三房示範單位圖片︰