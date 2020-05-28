【港版國安法】憂政局不穩　東環買家兩周內縮沙撻訂損40萬

人大今日通過「港版國安法」草案，動搖市民置業信心，有剛入市的買家隨即縮沙撻訂，兩星期內放棄東涌東環一個兩房戶，料損失逾40萬元離場。

市場消息指，東環5B座低層5室，實用面積約484方呎，屬於2房連主人套房間隔，買家於17日以665萬元購入單位，呎價13,740元，已簽訂臨約並付約30萬元訂金。不過，由於近日政局不穩，買家對後市失去信心，不足兩星期內決定撻訂離場，計及訂金及代理佣金，料遭沒收逾40萬元。

除了有買家受政治因素而撻訂，亦有業主急於移民而賣樓套現。（資料圖片）

業主移民以千萬元套現雅濤居

除了有買家受政治因素而撻訂，亦有業主急於移民而賣樓套現。美聯物業首席高級營業經理陳少鴻表示，有業主因要移民海外而放售馬鞍山雅濤居一個三房單位。該單位為雅濤居2座低層B室，實用面積785平方呎，屬3房套連儲物室間隔，早前叫價約1,030萬元，吸引區內換樓客承接自住，雙方議價後終以999萬元成交，呎價約12,726元。

資料顯示，原業主於2010年7月以約435萬元購入上址，現沽出帳面獲利約564萬元，期間物業升值約1.3倍。

布少明表示，雖然美國指將取消本港特殊待遇，但本港股市及樓市未見太大反應，美國有關政策及措施詳情仍有待落實。（張浩維攝）

代理：料美取消港特殊待遇 不會對樓市構成衝擊

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然美國指將取消本港特殊待遇，但本港股市及樓市未見太大反應，美國有關政策及措施詳情仍有待落實，而且這屬「雙刃刀」，連同貿易戰，對美國經濟亦會構成衝擊，故相信美國亦不會即時有所行動，暫亦未見對本港樓市及股市構成明顯影響。

他補充，過去政治及經濟因素或會導致市場出現波動，一般屬短期心理影響，個別買家或業主會出現觀望情緒，但受惠按揭利率持續低企，未來物業供應有限等利好因素帶動下，加上不少市民擔心銀紙貶值，故仍然傾向購買物業自用及投資保值，在剛性需求持續的情況下，樓市長遠依然獲支持。