長實將軍澳新盤SEA TO SKY 首推285伙　入場兩房折實643萬元起

新盤銷情熾熱，長實日出康城新盤SEA TO SKY公佈首張價單，共涉285伙，集中第一座及第二座，涵蓋兩房至四房戶，價單折實平均呎價為15,823元，整批市值約33.8億元。

翻查同區新盤相關資料顯示，同區今年3月推出的新盤屬會德豐的OCEAN MARINI ，首推供101伙，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。

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入場兩房戶折實售643萬元

首張價單涉285伙，兩房佔160伙，三房共115伙，四房有10伙，價單定價803.5萬至2,330.2萬，價單呎價17,059至22,587元。各戶型設不同優惠，2房買家可獲最高20%的即供優惠或最高17%建期優惠，3至4房買家可獲最高22%即供優惠或最高19%建期優惠。

首批入場單位為1座5樓G室的園景兩房單位，實用面積471平方呎，折實售價約642.8萬元，折實平均呎價13,648元。屬三房的1座5樓D室，實用面積707平方呎，折實售價約1,027.1萬元，平均呎價14,528元。至於四房戶為1座16樓A室，實用面積1,077平方呎，折實售價約1,769.3萬元，平均呎價16,428元。

趙國雄稱未見到有下半年利淡樓市因素。（黃祐樺攝）

趙國雄料經濟緩慢恢復

長實執行董事趙國雄指出，由於疫情漸趨穩定的關係，見不到下半年有任何利淡樓市的因素，又相信包括旅遊業等的本地經濟將會慢慢恢復。對於今次推出新盤的首批單位的售價大約有5%的折讓。

翻查同區新盤相關資料顯示，同區今年3月推出的新盤屬會德豐的OCEAN MARINI ，首推供101伙，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。