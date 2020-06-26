美聯：政府私人住宅土供應減少　料下半年發展商積極投地

政府今公布賣地計劃，美聯測量師行董事林子彬指，鑑於政府私人住宅用地持續減少，令私樓供應緊張，發展商將積極投地。他預計內房或中港合資投地的趨勢會成常態。

林子彬續指，今年本港推地步伐大幅減慢，據發展局資料顯示，本財年首季賣地估計可建單位約1,370伙，僅佔房屋供應目標的12,900伙約11%，按現時的推地步伐來看，相信全年達標會有壓力。所以，本年度供應能否達標，則視乎政府下半年的推地步伐，當中5幅重點地皮包括古洞第245區及第25區、啟德第4E區1號及2號地盤、以及屯門青山公路掃管笏段項目，將成為關鍵。

事實上，林子彬指，近年政府賣地表上的住宅土地數目及單位數目大減。在2015/16年度提供29幅住宅用地，涉及可建興建單位約16,000伙，但直至上年，住宅用地數目已大減約 5成，提供15幅用地，涉及單位約8,850伙。林子彬預期，2020/21年度可供興建單位數目只有約7,530伙，料創近年新低。

料中環商業地競爭大

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，本港私樓供應持續放緩，根據長策會公布未來十年的總房屋供應目標持續下調，加上2018年底將其中公私營房屋比例由6:4改為7:3。發展局的每財年的私人房屋土地供應目標亦跟隨下調，由2018/19年度的18,000伙，降至2019/20年度的13,500伙，本財年2020/21年度更進一步降至12,900伙，私樓供應緊絀，勢令供求更趨失衡。由於物業落成需時，現時賣地減少的結果，料將於4至5年後逐步反映於落成量上。

中環新海濱3號（民耀街）商業地料成為下季大熱地皮，林子彬表示地皮位於核心區及唯一大型商業地，相信需求及競爭均大，但現時市況可令發展商出價可能較為保守，相信相信政府需調整底價避免流標。至於啟德地皮，以民生為主，商業的吸引力較低，憂慮估值上較低。