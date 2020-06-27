SEA TO SKY開售‧持續更新｜中原︰該行逾8組客戶購入多於一個單位

長實（1113）旗下日出康城8期SEA TO SKY今日（27日）推售462伙，市場消息指項目反應理想，昨午（26日）3時截票，累收約12,896票，超額認購26.9倍。大批準買家連同代理今在位於紅磡置富都會的樓廠排隊等候揀樓。《香港01》全程直擊現場銷售情況。

【11:50】中原陳永傑︰A組出席率達7成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得逾8組客戶購入多於一個單位，其中一組客斥資近5500萬元購入三間4房戶。

該行SEA TO SKY A組出席率達7成，用家佔8成，估計市場A組出席率逾200組，陳永傑指，A組買家全數揀選單位逾千萬，證明市場換樓鏈已啟動。

他料今日SEA TO SKY 首輪銷售可一Q清枱。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑﹙左二﹚料SEA TO SKY 可可一Q清枱。﹙陳永傑FB﹚

【11:20】美聯布少明︰出席率約8成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，用家比例高達8成，預期銷情非常理想，美聯客戶出席情況較高，出席率約8成。美聯A 組有大手買家擬「一客2食」，涉資近2,000萬元。

他稱，美聯有7至8組客戶，有意「一客2食」，當中A組有買家擬購入1伙3房及1伙2房單位，計劃作自住，涉資額近2,000萬元。

布少明又指，日出康城發展規模龐大，不少客戶睇好該區前景，故獲市場熱捧，按地區劃分，美聯客戶以九龍區佔比例較多，佔比約6成，港島及新界區各佔2成。另用家佔比8成，2成為投資者；他預期，項目入伙呎租可達約40元，租金回報料逾3厘水平。

【11:00】消息︰已有124組買家揀選認購

上午為大手客時段，先安排認購三、四房大單位的準買家揀樓，場面熱鬧。截至上午11時止，市場消息指項目已獲124組買家揀選認購。

項目位於將軍澳康城路1號

SEA TO SKY項目位於將軍澳康城路1號，由三座物業組成，提供1,422伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積434至1,077方呎，售價由803.5萬至2,365.4萬元，折實售價624.8萬至1,845萬元，呎價17,059至23,558元，折實呎價13,648至18,375元，平均呎價16,275元。兩房入場單位為1座5樓G室，折實售價642.8萬元，折實呎價13,648元。項目關鍵日期為2022年2月28日。

項目早前開放一個經改動的三房示範單位，以第2座50樓H單位為藍本，實用面積753方呎，客飯廳呈長方形格局，連27方呎露台。大門左側設一間儲物房，廚房為梗廚設計，可用明火煮食，全屋選用德國知名家電品牌。