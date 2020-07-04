SEA TO SKY次輪開售｜消息指截至下午4時可售2房戶已沽清

新盤市場銷情織熱，長實（1113）旗下日出康城8期SEA TO SKY今日次輪開售336伙，早上10時起於紅磡置富都會進行揀樓，截至下午4時，市場消息指，項目可售的2房單位暫時已沽清。

【16:00】傳可售2房單位已沽清。

據市場消息指出，可售2房單位已沽清。

【13:15】11時45分A組沽出21伙

市場消息指，截至早上11時45分，Ａ組暫沽21伙。

項目次輪累收逾萬票，以本日開售336伙計，超額認購約28倍。長實地產投資董事郭子威昨日表示，滿意是次市場反應，對銷情有信心，他又預期，本港經濟將於下半年改善，加上維持低息環境，料未來一年樓價升幅可達5至10%。

長實旗下日出康城8期SEA TO SKY今日次輪開售336伙，早上10時起於紅磡置富都會進行揀樓。（發展商提供）

中原：有客人擬斥約2000萬購2伙自住

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組出席率約8成，其中錄得一組客準備斥資約2,000餘萬元，購入一伙三房及兩房作自住用途。客源分布方面，將軍澳佔五成，港島東佔兩成，其餘港島區佔兩成，新界一成。

他補充，隨著港區國安法通過後大局已定，相信7月份物業市場較6月份暢旺，一手焦點落在將軍澳及九龍區，以一千萬中價物業為主。承接年初中小型物業暢旺，換樓購買力於近月接力啟動，相信7月份一手中價市場承接力不俗。

陳永傑表示，該行A組出席率約8成，其中錄得一組客準備斥資約2,000餘萬元，購入一伙三房及兩房作自住用途。（代理提供）

美聯︰大手客擬「一客2食」涉2100萬元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目續獲大批向隅客追捧，用家比例高達八成，該行A組及B組出席率約八成，其中有大手外區買家擬「一客2食」，購入1伙3房及1伙2房單位，打算作自住用途，涉資額約2,100萬元。

他表示，按地區劃分，該行客戶以九龍區佔比例較多，佔比約六成，港島及新界區各佔兩成。另用家佔比八成，並不乏年輕上車客捧場，尤以兩房單位為主，當中80、90後客戶佔比達約七成。7月份將有多個大盤登場，若大圍及屯門區全新盤順利於月內推售，料全月一手成交量可望突破2,000宗水平，將重返5月份高位。

SEA TO SKY首輪開售情況