大埔住宅地截標最少收13份標書　中洲置業、建滔參與競投

疫情毋礙發展商入標投地意欲，本季首幅官地今日截標，為大埔馬窩路住宅地，不乏中資參與競投。截至中午12時，接獲至少13份標書，包括長實、新地、恒地、鷹君、中海外、建滔、遠東發展、嘉華、建灝地產及中洲置業等。

中洲置業高級銷售及市場策劃經理符錫龍指，集團為首次獨資入標投地。他認為項目面積大、區內發展配套成熟，而疫情始終會過去，長遠剛性需求仍在，對本港樓市有信心。而集團旗下沙田火炭坳背灣街1號住宅項目，正待批預售。

中洲置業高級銷售及市場策劃經理符錫龍

建滔集團銷售總監封進強指，煞停審議空置稅加強發展商的投地信心，出價已綜合疫情市況等考慮因素，投地是長遠的事，長遠睇好本港樓價發展。另外，建灝地產行政經理林綺華指，項目落成已是4、5年後，相信疫情影響不大，又認為近期新盤市場銷售情況理想，對下半年樓市有信心。

大埔馬窩路住宅地佔地約24.3萬方呎，最高可建樓面約78.1萬方呎，據賣地章程，發展商需要負責興建一小段公共道路及迴旋處，並要為鄰近兩個山墓提供行人路，其中一個位於成幅地皮中間，或影響整體佈局。

市場對地皮的估值介乎27.4億至45.7億元，每呎樓面地價約3,500元至5,900元。