【持續更新】新地御海灣開售　傳已沽出85伙

疫情未受控，發展商繼續賣樓。近期成為發展商新盤戰場的屯門，新地（00016）旗下御海灣今日開售首輪108個單位。《香港01》今日全程直擊現場銷情。

【15:22】傳已沽出85伙

據市場消息指出，截至下午2時，已合共售出85伙。

【13:55】傳已出沽53伙

B組買家正進行揀樓，據市場消息指出，連同A組已沽出的36伙，截至下午1時，合共沽出53伙。

【12:18】傳A組36伙已沽清

今早A組為大手買家時段，最少買2伙﹑最多3伙，所有A組買家須買不少於1個1房單位，及不多於1個2房單位。據消息人士指出，今早A組開售36伙，在2小時內已沽清，有大手客最多購2伙。

【11:26】美聯布少明﹕客戶出席率逾7成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，御海灣首輪出售108伙單位，該行客人出席率逾七成，當中以用家主導，佔近八成。疫情下市民置業需求未減，預料本月一手成交表現不俗，二手則以減價成交為主，樓價料輕微回落約1%至2%。

布少明指，以美聯客戶作統計，該盤以用家為主導，約佔八成，當中超過一半為年青買家；而投資者比例佔約兩成。預計項目落成後，呎租可達約40元水平，回報率約3厘。該行有客戶擬斥資逾1,200萬購入兩伙單位，包括一個開放式單位及一個兩房單位，料作自用用途。

布少明表示，儘管疫情反覆，加上中美外交戰升溫，買家入市意欲未見大受影響，預料本月一手成交錄約1,300宗水平。二手住宅方面，普遍業主議幅擴大，議價空間維持3%至5%，吸引用家睇樓入市，料樓價輕微回落約1%至2%。

布少明預料，本月一手成交錄約1,300宗水平。（美聯提供）

【10:19】約百名準買家待入場揀樓

據記者現場所見，已有約百名準買家在項目售售處外排隊，準備入內揀樓。

發展商昨（24日）午截止接受認購登記，市場指錄得入票超過1,700張，超額認購近15倍。

御海灣今日開售108伙，早上已有多名準買家到場等候。（發展商提供）

御海灣早前先後推出兩張價單，合共138伙，首輪先抽出108伙單位推售，佔全盤單位總數約41%，實用面積261至437方呎，涵蓋開放式、一房及兩房，即供折實呎價介乎14,992元至19,922元，折實售價由468.88萬至730.04萬元。