18歲甫畢業即申請公屋　屢敗屢抽資助房　空姐輾轉十年終完置業夢

樓價高企，置業對很多港人而言是一件遙不可及的事，新世代往往寧願在投身社會之前，先加入輪候公屋行列，現年28歲的空姐Grace，一直有個「置業夢」，早在十年前甫「成年」的她，首做的事便是與朋友入紙申請公屋，期間任何資助房屋「抽獎」也不放過，曾經有一次「中獎」卻因為資金不足無奈放棄，輾轉八年，屢敗屢試，終以綠表資格成功購入房協資助出售房屋項目翠鳴臺，近月完成收樓，成功當業主。

Grace於兩年前斥資322.9萬元，購入屯門翠鳴臺一伙481平方呎的中層連露台單位，打算與父母同住，首期約30萬元，售價相當於當時市價的七折，Grace在上月收樓時坦言「雖然肉赤，不過都開心」。

房協翠鳴臺位於屯門鳴琴路，於今年6月啟動交樓程序。（余俊亮攝）

回想十年前，Grace與家人同住荃灣唐樓，由於居住環境欠理想，甫踏入18歲的她，便努力為住屋問題而籌謀張羅，自畢業後便定下置業目標，首先，與友人入紙申請公屋，期間亦從不會錯過任何一個申請資助房屋的機會，如房委會的綠置居、居屋、房協的資助出售房屋等，Grace細數自己遞交過的資助房屋申請表格，也有至少7至8次。

曾抽中綠悠雅苑 因資金不足而放棄

於2013年一次房協資助房屋的「大抽獎」中，她曾經「中獎」，獲通知抽到青衣綠悠雅苑，她形容自己「好好彩」，甚至比起抽到翠鳴臺更開心，因為當時綠悠雅苑的單位大約三百多萬元，位置比屯門好，是她心儀的上車選擇，但礙於當時手上資金不足，最終無奈放棄。

對於Grace而言，擁有一個屬於自己的居所、安頓下來已很足夠，故及後她仍堅持繼續入表申請其他資助房屋。苦苦等候8年，她成功抽中公屋「上樓」，意想不到的是，同年又抽中房協資助出售房屋項目的前籌。

+ 4 + 3 + 2

再一次中獎，她絕不放棄。提到揀樓當日她便滔滔不絕，「我記得當日我係準備左一堆number（號碼），係我想揀既單位。當日我係第十組，去到仲要排隊等揀樓，睇住前面（其他揀樓人士）揀左，就馬上刪走號碼，所以嗰一日都幾刺激」。

她笑言，買入的單位樓層未算是心目中最理想的樓層，「去到臨尾嗰幾秒，比人買左（較高層的單位）。最終她以綠表資格，買入房協翠鳴臺481方呎單位，當上業主，但她仍不違言，「非常建議大家18歲就入紙申請公屋，因為都真係需要啲時間」。

Grace 非常建議大家18歲就入紙申請公屋，「因為都真係需要啲時間」。（余俊亮攝）

規定自己每月儲八千元

即使資助房屋有一定折讓，樓價都不易負擔，Grace從未向家人借錢買樓。自18歲後，Grace已養成儲蓄習慣，每月定期儲下一筆資金。約在三年前，她由文職轉職空姐，平均月入約2至3萬元，隨薪金上漲，她也調整目標，規定自己每月要儲8,000元。

Grace直言自己「都幾慳錢」，外出工作有食宿津貼，平常亦喜歡「格價」後再選購較便宜的產品，而父母的生活費亦毋須Grace操心。故經過十年時間都「儲到少少錢」。

綠悠雅苑同樣由房協發展，位於青衣青綠街18號，在2012年開售，2015年落成。（資料圖片）

2018年的房協資助出售房屋項目中，除了屯門翠鳴臺，也有將軍澳翠嶺峰，「我覺得真係要揀啲冇人揀既（地區）、少啲人爭既（項目）。但我啲friend（朋友）到而家都未醒覺。」她指友人們只「吼」市區資助房屋，故現仍住在公屋等候機會。

指友人只吼市區居屋是「未覺醒」

正式成為「屯門牛」，Grace認為區內環境空曠，空氣較荃灣好，不過也有不習慣的地方。「我唔知呢度（翠鳴臺）係咪算入（遠離屯門市區）」、「以前成日搭地鐵，而家冇左我最常用既交通工具」。翠鳴臺位置接近輕鐵石排站，「由呢度去西鐵站，我試過要再接駁（輕鐵），真係有啲唔方便，以前方便好多。」她續指，目前已學會乘巴士往西鐵站。

近期社會不穩，移民成為港人熱門話題，她坦言自己目前沒有資金，但會積極儲蓄。「若將來生兒育女，有機會會考慮移民東南亞的地方，如台灣。」

Grace表示仍未習慣乘搭輕鐵，若前往西鐵站需接駁輕鐵，認為不太方便。（余俊亮攝）

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