美國政府壽臣山物業明截標　代理：反應不俗　不乏中資、基金查詢

中美緊張關係升溫，美國政府於五月底以公開招標形式推出的南區壽臣山壽山村道37號物業，未受疫情影響，將於明日（31日）截標。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉透露，是次招標情況反應不俗，查詢人士包括中資及港資機構，也有基金公司。他又指，明日截標後，業主將有一個月時間考慮是否接受標書。

有市場人士認為，區內地皮供應罕有，加上是次不設售後租回條款，將吸引近年積極在相關地段「插旗」的中資財團入標競投。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，若由中資機構投得上述物業，又設有該類條款，作為新業主會造成很大程度的尷尬，取消相關條款可減少政治敏感，變相吸引中資機構入標。

市場估值最高47億元

據資料，是次招標的物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現為六幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，新買家購入後，可重建為設獨立門號的海景獨立屋，每戶均享深水灣景觀，及望向海洋公園。

負責招標的世邦魏理仕指出，上述物業之地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，故為買家大大省去補地價之龐大支出及時間成本。綜合市場資訊，上述項目每方呎樓面估值地價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元。

此外，新買家或可以透過補地價把地積比率由0.5倍，提升至0.75倍，屆時樓面面積將會升至約71,097方呎。

事實上，近年壽臣山也有不少矚目成交個案，如毗鄰物業壽山村道39號，於2018年6月獲中資華潤置地（01109）以59.29億元向周壽臣家族購入，地盤面積約92,087方呎，樓面地價高達每方呎85,847元。

至於同年12月，嘉年華國際（00996）持有的壽山村道16A至D號物業，則獲中資中洲集團以18.6億元購入，項目地盤面積約49,773方呎，每方呎樓面地價83,043元，較2016年購入價13億元，帳面升值5.6億元或43%。

由於壽臣山為港島豪宅重地，幾乎難以找到新土地供應，區內對上一幅出售政府官地為壽臣山道西與黃竹坑徑交界豪宅地，於2014年5月份以逾27億元批出予英皇國際（00163）及世茂房地產許榮茂私人公司等的合組財團，當時每方呎樓面地價為30,888元。