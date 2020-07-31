一二手表現迥異　康怡花園3房跌穿千萬　曦臺呎價3.4萬貴絕同區

近日二手頻錄減價成交，新近康怡花園3房戶造價再跌穿1,000萬元，中原地產楊文傑表示，該C座低層13室，實用面積594方呎，3房間隔，業主原叫價1,030萬元，最終減42萬元至988萬元易手，呎價16,633元。然而，由於原業主早在1998年入市，當時作價360萬元，持貨22年，帳面獲利628萬元，單位升值1.7倍。

另一藍籌屋苑沙田第一城，2房戶亦以新低易手。美聯物業聯席區域經理翁凱傑指，沙田第一城50座低層F室，實用面積284方呎，本月初叫價560萬元，受疫情影響，業主心急出貨，減價7.5%至518萬元沽出，呎價18,239元，成交價屬屋苑近期新低。

油塘曦臺逾6,300萬沽

反觀新盤的承接表現不俗，據一手住宅銷售網顯示，由宏安地產（1243）及旭反輝集團合作發展的油塘曦臺錄得一宗頂層連天台複式戶成交，為1座36及37樓單位，實用面積1,838方呎，4房雙套，以6,360萬元成交，買家採用120天現金付款計劃，呎價34,603元，成交價及呎價均創項目新高，亦貴絕附近一帶新盤。

參考會德豐（020）茶果嶺 KOKO HILLS 早前有一伙特色天台戶，以6274.4萬元售出，呎價3.1萬元，創當時觀塘區新高紀錄，惟此紀錄一周已被打破。