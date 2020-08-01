帝御．金灣開售│大手客斥近2300萬元掃4伙

由香港小輪（050）及帝國集團合作的屯門青山公路帝御．金灣，今日（1日）發售首批185伙。

此185伙單位的折實售價由291.2萬至686萬元，折實呎價由11,961至17,036元，折實平均為呎價13,638元，全部位於第3座。由於疫情關係，發展商將揀樓時間安排在早上9時至晚上11時，並分散為十多個組別進行。

林達民表示A組所有單位經已全數售罄。﹙資料圖片﹚

【12:30】恒基︰A組所有單位已售罄

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，帝御•金灣 SEACOAST ROYALE」今天開售合共185伙住宅單位，P組及A組買家已完成揀樓程序，截至約上午10時30分，兩組分別揀選6伙及20伙住宅單位。A組所有單位經已全數售罄，其中一組客人大手揀選共4伙住宅單位，總成交金額約2,2735萬元，分別為2伙兩房連儲物室間隔及2伙1房間隔。

另外，B組剛開始揀選單位。林氏補充，對於A組銷情感到滿意，並對B組之銷情充滿信心。

【11:30】美聯︰首1000籌出席率達八成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「帝御·金灣」以低市價推售，預料銷情理想，該行首1,000籌出席達八成，情況踴躍，客人以年青買家主導。他續稱，該行錄多組大手客，其中一組斥逾1,800萬元購入3伙單位。

布少明指，以美聯客戶作統計，該盤以新界區客人為主，約佔八成，其餘來自港島及九龍區。用家佔約七成，投資者比例佔約三成；用家當中以年青客為主導，佔近八成。預計項目落成後，呎租可達約35元水平，回報率逾3厘。該行有大手客斥資逾1,800萬元購入3伙單位，包括2伙2房套及1伙1房套，料自住及收租用。

另外，布少明表示，預期本月發展商推全新盤的步伐會放緩，以推售新盤貨尾為主，並視乎疫情情況調整策略，如大型新盤未能推出，八月份一手成交或回落至1,000宗以下。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料，項目今日可沽清。﹙陳永傑FB圖片﹚

【10:00】中原︰A組時段料有10組客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，P組﹙員工認購﹚時段已完成，正開始A組認購，可買兩個或以上單位。他估計今日有10枱客出席，暫時目測已有8枱客到場開始揀樓。

陳永傑估計，以項目入票量計，傍晚時段，可「一Q清枱」，一來疫情加颱風，雖然令出席率減少，但到場揀樓的客人「都有決心」；二來，樓樓盤最大「特色」是價格由200多萬元至400多萬元都有，以中小型單位為主，有「剛性需求」。

另外，新地（00016）屯門「御海灣」，昨晚（31日）三號風球下照常賣樓，發售次輪55伙單位，包括54伙以價單形式銷售的單位，以及1伙特色戶作招標。發展商安排銷售時間為晚上6時45分至凌晨1時。市場消息指，昨累沽約36伙，佔整體單位67％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目為收緊限聚令下第一個銷售大型新盤，中原地產的客戶出席率依然有達六至七成。