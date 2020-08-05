利嘉閣：8月一手樓交投恐急挫45%　失守千宗水平

香港7月一手私宅買賣登記量回落。綜合土地註冊處數據所得，今年7月全港共錄1,645宗一手私人住宅買賣登記，涉及總值219.78億元，較6月的2,139宗及211.86億元分別跌23%及升4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手私宅買賣登記量於6月觸頂後略見回軟，因應疫情轉趨嚴峻，8月登記量恐進一步大跌，連續三個月逾千宗的水平或失守。當中，買賣登記量為連升3個月後首度回落，仍屬8個月來次高，而總值則創14個月以來新高。

三區新盤登記量回落

按地區劃分，今年7月全港３區新盤登記量全線回落。當中，以九龍區跌幅最顯著，主要以貨尾登記為主，區內一手私宅登記量只有195宗，較前月的530宗急挫63%；而涉及登記金額也同步大減62%，錄得24.2億元。

其次，港島區登記量亦錄顯著跌幅，一手私宅買賣登記量按月跌幅達32%，至62宗；金額方面亦相應下挫31%，僅錄得14.77億元，為三區之中最少。新界區方面，受惠之前大型新盤開售，月內錄得多宗登記，涉及買賣登記金額更逆市大漲43%，至180.81億元。

陳海潮表示買賣登記量主要由將軍澳單一新盤撐起，已佔整區近半登記。（廖雁雄攝）

將軍澳兩新盤月內交投稱冠

按樓盤分類，將軍澳SEA TO SKY上月錄719宗登記，成為7月份登記量最多的一手私宅項目，登記總值達98億元，平均每宗登記約1,089萬元；次名為同區OCEAN MARINI的96宗登記，第三是啟德嘉峯匯的69宗。

展望八月份，陳海潮指出，受疫情第三波爆發影響，當局進一步收緊限聚人數，對新盤銷售帶來不便，發展商傾向採取觀望，恐放慢全新盤推售步伐，改為先推貨尾為主。加上，部分較有機會推出的新盤尚待批預售，料最快也要下半月才能應市，故預期8月一手私宅買賣登記量恐急挫45%，下試約900宗的水平，屆時料為四個月以來首度跌破千宗水平。