馬頭角津匯減價售貨尾　減幅達16%　御海灣加推38伙

疫情反覆，有發展商減價推售現樓貨尾。根據一手銷售資訊網資料，由寶聲集團、其士國際（0025）及市建局合作的馬頭角單橦樓津匯今上載多張新的價單，當中20樓G室，實用面積達365方呎，售價由935.5萬降至783.8萬元，跌幅達16%。

此外，項目22樓A室，實用面積達631方呎，售價由2018年9月推出的1,537.2萬元降至今年1月的1,317萬元，今日再減至1,254.4萬元，累積減幅約19%。同座的23樓A室，減幅與該單位相約。

今年一月加推的5個單位，當中的4個單位均減價推售，減幅最多的是25樓A室，實用面積531方呎，售價由1,373.1萬降至1,263.3萬元，減幅約8%。

御海灣累售150伙 再加推38伙

不過，也有發展商積極加推新盤。新鴻基地產（0016）旗下屯門御海灣於7月底累售150伙，套現近10億元，平均成交呎價逾18,510元。發展商今宣佈加推4號價單，涉38伙。

單位包括14伙開放式戶、9伙一房戶，11伙兩房及4伙三房。單位實用面積254方呎至514方呎，折實售價460.07萬至995.89萬元，呎價16,124至19,375元，折實平均呎價17,948元。新的銷售安排將於短期內公布。

御海灣首輪開售108伙，已全數沽清。（發展商提供）

何文田豪宅St. George's Mansions錄首宗成交

九龍區新盤也錄大額成交。信和置業（0083）與中電（0002）合作發展的何文田豪宅St. George's Mansions錄得首宗成交，項目第2座9樓A單位連一個車位，以招標形式售出，成交價8,600萬元，實用面積1,870方呎，呎價45,989元。