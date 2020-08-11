內地客重臨？7月份買家印花稅成交急增49%　半年新高

據稅務局最新數據顯示，7月份涉及三項住宅辣招稅的成交合共錄388宗，較對上一個月的335宗，按月多16%，為自去年11月以來最多。當中，針對內地客及公司客的買家印花稅（Buyer's Stamp Duty，BSD）成交錄得79宗，較對上一個月的53宗，增加49%，數字連升兩個月，為自今年1月以後近半年最多。

不過，若以稅額計算，則由1.64億下跌至1.44億元，按月跌12.6%，即平均每宗所涉BSD稅項約182萬元。事實上，今年初肺炎疫情爆發，及後兩地實施檢疫措施及有限度通關，導致期內來港買樓的內地人士數目一度大減，5月份BSD成交曾跌至32宗歷史新低水平，但當時涉及的BSD稅額卻有1.62億元，即平均每宗涉稅約506萬元。

從價印花稅成交按月增一成

另外，涉從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty, AVD）的買賣7月份錄276宗，按月增加一成，連升3個月，創去年11月以來最多，涉及稅款約5.2億元，按月輕微增加4%；而為遏止短期轉手的額外印花稅（Special Stamp Duty，SSD），上月則錄得33宗，按月增1宗，九成屬於持貨超過一年的成交。

至於反映工商舖、車位等非住宅物業的雙倍印花稅成交則錄得1,440宗，按月多17%，數目是去年6月之後最多，涉及稅款約3.87億元，為去年7月之後最多。