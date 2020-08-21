地皮截標｜西貢蠔涌地中午截標　現場收16份標書　估值最高7.6億

西貢蠔涌西貢公路近響鐘路地皮，於今日(20日)中午12時截標，現場收至少16份標書，已知的入標財團包英皇國際（0163）、永泰地產（0369）、長實集團（1113）、華懋集團、建灝地產、佳明控股（1271）、其士國際（0025）、新世界發展（0017）、遠東發展（0035）、建滔集團（0148） 、信和置業（0083）、嘉華國際（0173）、東立地產。

資料顯示，該西貢地皮面積約38,353方呎，可建總樓面約57,523方呎。綜合市場資料，預計每方呎樓面地價介乎7,000至13,200元，估值約4.03億至7.6億元。

英皇國際今日亦有入標。（蔡偉南攝）

英皇國際物業經理蔡宏基表示，集團同區有住宅發展項目，是次以市場價獨資入標西貢蠔涌地皮，認為項目周邊基本設施齊全，環境清幽，適合發展中低密度住宅。

建滔封進強表示，公司對樓市前景有信心，會增加土地儲備。（蔡偉南攝）

建滔集團銷售總監封進強表示，根據市場因素及同區新盤豪宅及二手市況出價，集團對長遠樓市前景有信心，會繼續增加土地儲備。

其士洗佩盈指出，該西貢地皮可作豪宅項目。（蔡偉南攝）

其士國際物業發展部銷售及市場經理冼佩盈表示，該西貢地皮位處臨海，適合發展作豪宅項目，集團對樓市有信心。

佳明曾嘉侯指出，料市場對西貢區住宅有需求。（蔡偉南攝）

佳明集團曾嘉敏表示，該幅西貢地皮規模較細及涉及金額較低，適合中小型發展商競投。對於該區出現二手劈價個案，她認為，依然有不少人士喜歡西貢區，料市場對該區住宅有一定需求。

建灝林綺華表示，對樓市前景有信心。（蔡偉南攝）

建灝地產行政經理林綺華稱，該地皮規模較小兼享有海景，具發展潛力，是出價已計算現時經濟及樓市情況。她又指出，項目在數年後才落成推出，對樓市前景有信心。

東立地產呂渭源指出，若成功投地會發展低密度豪宅（蔡偉南攝）

東立地產營業總監呂渭源稱，若投得地皮將發展低密度豪宅。